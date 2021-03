Prešov otvorí od pondelka všetky materské a základné školy

Prešov 5. marca (TASR) - Všetky materské a základné školy (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov budú od pondelka (8. 3.) otvorené. Žiaci druhého stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej výučbe, umožnené však bude aj prezenčné vyučovanie v malých skupinách, pokiaľ to dovolia kapacitné a personálne možnosti jednotlivých škôl. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, mesto je zriaďovateľom 12 základných a 20 materských škôl (MŠ).



ZŠ podľa Tomeka uprednostnia žiakov, ktorí sa preukážu čestným prehlásením, že obaja ich rodičia vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu. Žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnej výučbe.



"Ak to umožnia kapacitné, materiálne a personálne možnosti školy, umožníme prezenčnú výučbu aj ostatným žiakom. Všetci žiaci, ktorí sa zúčastnia prezenčnej výučby, sú povinní preukázať sa pri vstupe do školy čestným vyhlásením o bezinfekčnosti zákonného zástupcu," povedal Tomek.



V zmysle manuálu ministerstva školstva umožnia podľa Tomeka na druhom stupni prezenčnú výučbu v malých skupinkách piatich žiakov a jedného učiteľa, ak o to žiaci, respektíve ich rodičia prejavia záujem a za predpokladu dostatočných kapacitných, materiálnych a personálnych možností školy. Podmienkou je aj čestné prehlásenie o bezinfekčnosti žiaka a zákonného zástupcu.



Rovnako aj v MŠ uprednostnia deti zákonných zástupcov, ktorí sa preukážu čestným prehlásením o tom, že obaja rodičia dieťaťa vykonávajú prácu fyzicky na pracovisku a charakter ich pracovnej činnosti im neumožňuje pracovať z domu. Ak to dovolia možnosti školy, budú do MŠ prijímané aj ostatné deti. Podmienkou je taktiež čestné prehlásenie o bezinfekčnosti ich zákonného zástupcu.