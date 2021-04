Prešov pokračuje v prípravách na rekonštrukciu cesty na ulici Kúty

Prešov 26. apríla (TASR) - Rekonštrukcia a odvodnenie cestnej komunikácie na ulici Kúty je naďalej jednou z investičných priorít mesta Prešov pre tento rok. Niektorí majitelia pozemkov v lokalite však podľa hovorcu mesta Prešov Vladimíra Tomeka odmietajú zriadenie vecného bremena na časti, ktoré zasahujú do cesty.



„Uplynulé daždivé dni opäť potvrdili dôležitosť rekonštrukcie a odvodnenia cestnej komunikácie na ulici Kúty. Na tejto ceste nie je vybudovaná zrážková kanalizácia a dažďová voda preto nemá kam odtekať. Postupné zahusťovanie územia v tejto lokalite spôsobuje, že po intenzívnejšom daždi voda zostáva na ceste, čo sa opakovane stáva aj v tomto období," vysvetlil Tomek.



Priblížil, že 37 vlastníkov dotknutých parciel už súhlasilo so zriadením vecného bremena a deväť je proti. „Ide približne o 133 štvorcových metrov, čo predstavuje takmer päť percent z celkovej výmery cesty. Niektorí z nich tieto pozemky ponúkajú na predaj mestu Prešov, avšak za neprimerane vysokú cenu," doplnil Tomek.



„Dali sme vypracovať projekt na rekonštrukciu a v mestskom rozpočte sme vyčlenili potrebné finančné prostriedky na realizáciu. Narazili sme však na neochotu niekoľkých vlastníkov parciel zasahujúcich do cesty. Touto formou ich chcem ešte raz vyzvať k spolupráci, nakoľko ide o rekonštrukciu cesty vo verejnom záujme," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



S ďalšími desiatimi vlastníkmi častí pozemkov pod komunikáciou na Kútoch, ktorí zatiaľ na výzvu mesta Prešov nereagovali, sa mesto naďalej pokúša skontaktovať.



Celková dĺžka rekonštruovaného úseku na ulici Kúty je 480 metrov v úseku od popisného čísla 2 až po číslo 21. Realizácia je plánovaná na rok 2021. Konečný termín stavby bude závisieť aj od vysporiadania pozemkov a následného vydania stavebného povolenia.