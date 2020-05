Prešov predĺžil otváracie hodiny v hlavnej pokladnici

Prešov 18. mája (TASR) – Hlavná pokladnica, klientske centrum, matričný úrad a podateľňa na Mestskom úrade v Prešove predĺžili stránkové hodiny pre verejnosť. K zmenám mesto pristupuje v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie súvisiacej s novým koronavírusom na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



Od dnes je hlavná pokladnica verejnosti k dispozícii každý pracovný deň. Od pondelka do štvrtka od 8:00 do 14:00, pričom od 11:30 h do 12:15 je povinná prestávka spojená s dezinfekciou. V piatky bude pokladnica otvorená od 8:00 do 12:00.



"Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov, aby dôkladne zvážili každú platbu v hotovosti na mestskom úrade a uprednostnili úhradu prevodom cez internet banking. Všetky dôležité informácie, týkajúce sa miestnych daní, nájde verejnosť na webstránke mesta," uviedol Tomek.



Od pondelka (4. 5.) MsÚ predĺžil pre verejnosť otváracie hodiny v klientskom centre na Jarkovej ulici. Otvorené je v pondelky, stredy a piatky. Jeho pracovníci sú pre občanov k dispozícii v skrátenom čase - v pondelok a v piatok od 8.00 h do 14.00 h a v stredu od 10.00 h do 16.00 h. V rovnakom režime funguje aj matrika. Podateľňa na Hlavnej ulici je otvorená každý pracovný deň od 8.00 h do 14.00 h. V čase od 11.30 h do 12.15 h je v klientskom centre, na matrike aj v podateľni povinná prestávka spojená s dezinfekciou.



"Odporúčame všetkým obyvateľom, aby pred svojou návštevou MsÚ vopred kontaktovali matričný úrad na číslach 051 3100 507 alebo 051 3100 508, prípadne e-mailom na adrese: matrika@presov.sk. Cieľom tohto opatrenia je predchádzať zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí v priestoroch úradu a v jeho okolí, a taktiež zefektívniť a zrýchliť vybavovanie jednotlivých žiadostí," uviedol Tomek.



Vstup do klientskeho centra alebo matričného úradu je umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, na rukách majú ochranné rukavice a prídu s vlastným perom. Ide o opatrenia, ktoré mestský úrad prijal v snahe minimalizovať riziko šírenia ochorenia COVID-19.