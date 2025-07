Prešov pripravuje k projektu zelených okruhov stretnutia s obyvateľmi

Prešov 23. júla (TASR) - Mesto Prešov pripravuje projekt Zelených okruhov mesta Prešov. Tie predstavujú prepojenia a revitalizácie existujúcich priestorov a vytvorenie jedinečných území, ktoré budú prepojené ekologickou formou dopravy, najmä pre peších a cyklistov. Prešovská radnica k tomuto projektu pripravuje sériu participatívnych stretnutí s obyvateľmi, ktorí sa takto môžu na tvorbe zelených okruhov mesta podieľať. TASR o tom informoval hovorca mesta Michal Hudák.



V súčasnosti je zámer v štádiu spracovania urbanistickej štúdie. Schválená štúdia bude podľa Hudáka podkladom na obstaranie a spracovanie podrobnejších a nasledujúcich stupňov projektových dokumentácií investičného zámeru obstarávateľa, ktorým je mesto. Taktiež bude podkladom pre zapracovanie do zmien a doplnkov územného plánu, respektíve nového územného plánu mesta Prešov.



Radnica pozýva širokú verejnosť na participatívne stretnutia ku koncepcii Zeleného okruhu mesta Prešov, ktoré majú za cieľ identifikovať potreby, požiadavky a názory širokej verejnosti na využívanie verejných priestorov v okolí riek Torysa a Sekčov.



„Cieľom týchto stretnutí je predstaviť hlavné ciele projektu zelený okruh, zmapovať potreby, návrhy a podnety širokej verejnosti a spoločne hľadať funkčné a citlivé riešenia na obnovu existujúcich a vytváranie nových verejných priestorov,“ povedal Hudák.



Ako doplnil, mesto a tím zeleného okruhu považujú názory a skúsenosti verejnosti kľúčové pre to, aby bol projekt úspešný, inkluzívny a rešpektoval potreby všetkých, ktorých sa týka. „Práve v spolupráci s obyvateľmi tohto mesta je tu príležitosť vytvoriť priestor, ktorý bude funkčný, zelený, bezpečný a otvorený ľuďom,“ uviedol Hudák.



Stretnutia budú mať podobu prechádzok a spoločného plánovania a uskutočnia sa počas celého leta 2025. Prvé z nich sa uskutoční v stredu o 17.00 h so začiatkom pred vstupom do letného kúpaliska na Sídlisku III. Ďalšie termíny sú zverejnené na webstránke mesta.