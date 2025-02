Prešov pripravuje obnovu mosta na ulici Jána Pavla II.

Prešov 7. februára (TASR) - Mesto Prešov plánuje v roku 2025 spustiť viaceré projekty rekonštrukcií starých mostov. Okrem mostných objektov na ulici Bajkalská, Pod Hrádkom a v Nižnej Šebastovej sa začne s najväčšou obnovou mosta vôbec, a to na ulici Jána Pavla II. Vyrásť by mal na jeho mieste moderný most s lepšími protipovodňovými prvkami. Mesto avizuje v projekte významný posun. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Spomenutý most je dlhodobo v havarijnom stave, v súčasnosti je na ňom premávka zjednosmernená a využíva sa iba zúžený profil prejazdu. Začiatkom februára došlo podľa Hudáka k zásadnému posunu v projekte tejto veľkej rekonštrukcie.



"Oficiálne máme podpísanú poslednú zmluvu v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov. Verejnosť túto časť prác nevidí. Napriek tomu ide často o zdĺhavý a náročný proces, ktorý môže projekty naťahovať mesiace, niekedy aj roky. Nie vždy sa totiž vízia opráv a rekonštrukcií zo strany mesta stretne s víziami súkromných majiteľov pozemkov. Tu sa nám to konečne podarilo a chcem im všetkým úprimne poďakovať," povedal primátor Prešova František Oľha.



Most je aktuálne v stavebno-technickom stave 6, čo je predposledný stupeň a signalizuje nutnú potrebu hľadať možnosti opráv či rekonštrukcií. V tomto prípade však dôjde k zbúraniu starého mostného objektu a nahradí ho modernejšia verzia.



"Pri takto starých mostoch, v tak zlom stave, sú opravy iba látaním problému, ktorý nás potom skôr či neskôr doženie. Tento most je krok od toho, aby sa stal bezpečnostným rizikom, a preto ho musíme riešiť. Podobne ako napríklad pri moste na Lesíku delostrelcov, ktorý rekonštruovala župa, je najefektívnejším riešením zbúrať zdegradovaný mostný objekt a postaviť úplne nový. S tým, že modernejšia verzia už bude spĺňať bezpečnostné a protipovodňové štandardy súčasnosti, ktoré sú niekde inde," dodal Oľha.



K obnove mosta na ulici Jána Pavla II. má mesto k dispozícii už aj projektovú dokumentáciu, ktorú sa podarilo zabezpečiť pomocou nenávratného finančného prostriedku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Z eurofondov tak na projektovú dokumentáciu Prešov získal 78.062,94 eura. Súčasťou prác by mala byť aj revitalizácia priľahlých komunikácií a križovatky, ako aj prepojenie s cyklochodníkom.



Suma za zbúranie a výstavbu mosta zatiaľ známa nie je, zadefinuje ju až verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ktoré by malo byť vyhlásené na jar 2025. Predpokladaná hodnota tejto komplexnej obnovy je zatiaľ vo výške približne 6 až 7 miliónov eur.