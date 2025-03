Prešov pripravuje rekonštrukciu historickej budovy v centre

Prešov 11. marca (TASR) - Prešovská radnica v týchto dňoch pripravuje rekonštrukciu historického meštianskeho domu na Hlavnej ulici. Výraznou rekonštrukciou prejdú tri podlažia, podkrovie a strecha. Obnovená budova bude mať viacúčelové využitie. Rozsiahla obnova ráta aj s využitím eurofondov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Meštiansky dom na Hlavnej 72 je národnou kultúrnou pamiatkou. V súčasnosti sa priestory nevyužívajú. Stavebno-technická obnova prinesie podľa Hudáka viaceré využitia na potreby mesta.



"Stav budovy nie je optimálny a pripravujeme pre ňu naozaj dôstojnú rekonštrukciu, ktorú si takýto historický objekt zaslúži. Vdýchneme jej nový život, pretože na prízemí vznikne turisticko-informačná kancelária pre občanov aj návštevníkov mesta vrátane showroomu, respektíve výstavného priestoru. Na prízemí počítame aj s menšou prevádzkou v podobe inkluzívnej kaviarne, ktorá by mala byť prevádzkovaná Mestským podnikom služieb Prešov. Ten by zamestnával sociálne alebo zdravotne znevýhodnených zamestnancov," uviedol primátor Prešova František Oľha.



Na druhom podlaží sa podľa jeho slov počíta s vytvorením Mestského inovačného centra, ktoré bude taktiež slúžiť pre širokú verejnosť v rámci coworkingových a prezentačných aktivít zo strany mestského úradu a ako komunitný priestor pre stredoškolský parlament.



Mesto má aktuálne vysúťaženého dodávateľa projektovej dokumentácie. Cena za jej vypracovanie vrátane inžinierskej činnosti projektanta a odborného autorského dohľadu je podľa zmluvy o dielo vo výške 60.516 eur s DPH. "Vzhľadom na to, že projektantské práce sú ešte vo fáze realizácie, mesto Prešov nemá finálny stavebný rozpočet projektu, ale očakávané náklady na stavebné a rekonštrukčné práce sú odhadované do sumy 1 milióna eur s DPH," povedal Hudák.



Pri financovaní samotnej rekonštrukcie sa chce mesto opierať najmä o zdroje z eurofondov. Projekt bude financovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu. Spolufinancovanie mesta Prešov na tomto projekte predstavuje osem percent z celkových oprávnených nákladov.



Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je podľa Hudáka 12 mesiacov, pričom začiatok realizácie závisí od dĺžky projekčných prác, rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Prešov, dĺžky stavebného konania a posudzovania predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok podanej na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



"Odhadovaný harmonogram, ktorý sa však môže z vyššie uvedených dôvodov posúvať, je september 2025 až august 2026. Objekt bude v plnej miere svojmu účelu využitia slúžiť pravdepodobne koncom roka 2026 alebo začiatkom roka 2027," dodal Hudák.