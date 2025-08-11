< sekcia Regióny
Prešov rozširuje regulované parkovanie do ďalšej zóny
Autor TASR
Prešov 11. augusta (TASR) - Parkovacia politika v Prešove sa od 1. septembra 2025 rozšíri o novú zónu - zónu číslo 5. Súčasťou tohto rozšírenia bude aj dokončenie predošlej parkovacej zóny 4. V praxi to znamená, že v danej lokalite začne fungovať systém plateného parkovania, ktorý ma preferovať práve ľudí s trvalým pobytom v konkrétnej zóne. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
Ako povedal, pôjde o lokality prevažne v mestskom obvode číslo 4, teda Staré mesto v okolí univerzity, Malej stanice a Duchnovičovho námestia. Zóny majú priviesť viac parkovacích miest pre rezidentov danej zóny a sprísni sa parkovanie pre obyvateľov iných miest, návštevníkov či majiteľov parkujúcich pred jednou bytovkou väčší počet áut. Prijímanie žiadostí o vydanie novej parkovacej karty štartuje v auguste.
„Zavádzanie parkovacej politiky v rámci akéhokoľvek mesta na Slovensku je zo strany verejnosti skoro vždy spočiatku vnímané rezervovane, pretože sa ide meniť dlho zaužívaný stav, na ktorý si už síce ľudia zvykli, no nebol výhodný ani pre nich, ani pre samotné mesto. Územie pripravovanej zóny 5 je trochu výnimkou, pretože z nej prichádzal dopyt po zmene práve zo strany obyvateľov. Je to spôsobené aj charakterom danej lokality v okolí univerzity, kde je veľké množstvo parkujúcich, ktorí tam buď chodia denne iba na otočku, nežijú tam, alebo sú tam na internáte, prípadne v podnájme. To sú všetko parkovacie miesta na úkor ľudí, ktorí v danej lokalite žijú a ich dane a poplatky sú súčasťou mestského rozpočtu,“ povedal primátor Prešova František Oľha.
Najzásadnejším dôvodom, prečo k regulácii parkovania v mestách dochádza, je podľa neho prehustená statická doprava mesta a jeho častí. Sídliská sú preplnené autami, ktoré už nemajú kde parkovať a neexistuje spôsob, ako v danej lokalite odlíšiť, či tam parkuje auto majiteľa, ktorý v danej lokalite žije, alebo auto, resp. autá niekoho, kto lokalitu iba navštevuje, zdržiava sa v nej sporadicky, prípadne ju využíva na umiestnenie viacerých automobilov, na ktoré nemá v rámci vlastných kapacít miesto na ich zaparkovanie.
Ako bude parkovanie v zónach 4 a 5 po novom fungovať pre rezidentov i nerezidentov, ako aj zoznam dotknutých ulíc, je zverejnený na webstránke mesta.
