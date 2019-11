Prešov spoplatní parkovanie aj na sídliskách

Prešov 2. novembra (TASR) – Mesto Prešov bude mať 17 zón regulovaného parkovania. Ako uviedol pre TASR hovorca mesta Vladimír Tomek, regulované parkovanie v Prešove funguje už od roku 2008, keď vznikla centrálna mestská zóna. Zatiaľ je regulácia statickej dopravy zavedená iba v centre mesta. Po novom sa rozšíri aj na sídliská.



"Nová koncepcia parkovania bude platiť na území celého Prešova s výnimkou štvrtí s rodinnou zástavbou alebo priemyselných či obchodných zón, ktoré nie sú poznačené enormnou dopravnou záťažou. Pri určení rozsahu regulácie parkovania sme vychádzali z aktuálnej miery dopravného zaťaženia v jednotlivých častiach mesta. Mesto Prešov bude rozdelené na 17 zón, ktoré budú označené dopravnými značkami," povedal Tomek.



V zónach regulovaného parkovania budú môcť parkovať iba autá s celkovou dĺžkou do piatich metrov. Parkoviská, na ktorých bude platiť výnimka pre dodávky, budú označené dopravnou značkou. Dodávky budú mať povolené iba zastavenie na čas nevyhnutný na naloženie alebo vyloženie tovaru, prípadne osôb.



"Systém regulovaného parkovania bude zavádzaný postupne v tých zónach, ktoré na to budú organizačne a materiálno-technicky pripravené. Ako prvá príde na rad od 1. júla 2020 spomínaná centrálna mestská zóna, kde je podobný systém zavedený už teraz," priblížil Tomek.



Podľa jeho slov ulice v centre mesta sú spravidla najviac zaťažené parkovaním počas pracovného týždňa, keď tam prichádzajú návštevníci zo všetkých častí mesta a zo širokého okolia.



"Zavedením nového systému parkovania chceme zabezpečiť, aby obsadenosť parkovacích plôch v jadre mesta nepresiahla 80 percent. Najžiadanejšie parkoviská by sa mali priebežne napĺňať a vyprázdňovať, aby sa na nich počas dňa vystriedalo väčšie množstvo áut. Keďže v centre mesta nie je priestor na budovanie nových parkovísk, zabezpečiť to môžeme jedine stanovením primeranej ceny parkovného," vysvetlil hovorca mesta.



Ako zdôraznil, situácia s parkovaním je vážna aj na prešovských sídliskách, a preto musia zaviesť pravidlá v celom meste.



"Obyvatelia sídlisk majú najväčší problém zaparkovať svoje autá vo večerných a nočných hodinách. Nárast počtu osobných áut spôsobuje, že kapacita parkovísk pri bytových domoch dlhodobo nepostačuje. V dôsledku toho dochádza na sídliskách k masívnemu porušovaniu pravidiel cestnej premávky a množstvo áut parkuje na chodníkoch alebo na zeleni. Tieto priestupky sú v súčasnosti sociálne ospravedlňované všeobecným nedostatkom parkovacích miest," doplnil Tomek s tým, že po zavedení regulovaného parkovania sa to však zmení.



"Nový systém parkovania uprednostní rezidentov pred návštevami a firemnými vozidlami, ktoré už nebudú zaťažovať statickú dopravu na sídliskách. V rezidentských zónach ponecháme možnosť pakovania aj pre návštevníkov. To však bude spoplatnené a časovo obmedzené," dodal Tomek.