Prešov sprevádzkuje v centre a na sídliskách deväť fontán

Prešov 2. júna (TASR) – Prešovská radnica začína v týchto dňoch s napúšťaním fontán. Celkovo ich bude v centre mesta a na jednotlivých sídliskách fungovať deväť. Fontána SNP na Námestí mieru a fontána Angelinum na sídlisku Sekčov ostanú odstavené. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"V Prešove je zvykom, že fontány v meste ožívajú už na jar. Tento rok sa však ich zimná prestávka neplánovane predĺžila z dôvodu mimoriadnej situácie na celom Slovensku. Priaznivý vývoj nám však umožňuje, aby sme fontány opäť uviedli do prevádzky. Špecifickou kategóriou sú takzvané picie fontány, ktoré zostanú aj naďalej odstavené z dôvodu prevencie pred prípadným šírením ochorenia COVID-19," uviedol Tomek.



Zaujímavou je podľa neho fontána s dominantnou sochou Neptúna, vládcu morí a oceánov, od košického kamenára a sochára Vincenta Staviarského, ktorá je na svojom mieste od roku 1826.



"Bola postavená v priestore pôvodnej vodnej nádrže – cisterny, ktorá dovtedy slúžila Prešovčanom ako rezervoár úžitkovej vody. Dá sa povedať, že v súčasnosti je to jediná takáto zachovaná nádrž, pričom pred postavením vodovodu bolo v Prešove desať podobných cisterien," povedal Tomek s tým, že jej postavenie inicioval židovský obchodník Marek Holländer na znak zmierenia s mestskou radou, ktorá spočiatku s nevôľou niesla jeho prítomnosť v meste.



V Prešove, podobne ako aj v iných kráľovských mestách, okrem času trhov, nemohli totiž bývať žiadni židia. Reformy, ktoré zavádzal Jozef II. to síce umožnili, ale v tých časoch ešte neboli medzi ľuďmi zakorenené a mestská rada sa židovského obchodníka snažila vyhostiť.



"Pomerne skoro sa však ukázalo, že úžitok z Holländerových stykov, schopností a v neposlednom rade aj z majetku môže mať aj mesto. Magistrát sa nielen zmieril s jeho trvalým pobytom v Prešove, ale podporoval aj jeho podnikanie tiež tým, že mu prenajal aj výhradné práva na predaj liehovín a vína v meste. Časom sa Holländer usadil v západnej časti mesta, v dnešnom Kmeťovom stromoradí, kde svoje podnikanie rozšíril aj na oblasť poľnohospodárstva," dodal Tomek.