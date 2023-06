Prešov vlani hospodáril so schodkom viac ako 1,4 milióna eur

Prešov 28. júna (TASR) – Mesto Prešov vlani hospodárilo so schodkom viac ako 1,4 milióna eur. Na stredajšom rokovaní zastupiteľstva mestskí poslanci v rámci záverečného účtu mesta za rok 2022 rozdelili disponibilné zdroje vo výške viac ako 4,7 milióna eur, z toho 4,4 milióna eur išlo do rezervného fondu. Do mimorozpočtového peňažného fondu išlo 67.000 eur a viac ako 236.000 eur do peňažného fondu mobility.



Celkové príjmy mesta v roku 2022 predstavovali 109,3 milióna eur a výdavky 102,7 milióna eur. Podľa vedúceho odboru financií Mestského úradu v Prešove Radka Lapoša, v porovnaní s predchádzajúcim rokom bol nárast bežných príjmov o 6.000.000 eur a nárast bežných výdavkov o 4.000.000 eur. Čo sa týka kapitálových príjmov a výdavkov, išlo o nárast kapitálových príjmov o 1,5 milióna eur. Výdavky boli zruba na úrovni 10,8 milióna eur.



Výsledok hospodárenia mesta v roku 2022 predstavoval prebytok zdrojov 6,5 milióna eur. "V týchto prostriedkoch sú zahrnuté aj účelové dotácie, ktoré boli poukázané na účet mesta Prešov v roku 2022 v celkovej výške 1,8 milióna eur. Tieto prostriedky vlastne musia byť pri vysporiadaní roka vyčlenené z tohto výpočtu a budú priamo poukázané na účet v roku 2023," uviedol Lapoš s tým, že do troch fondov bola rozdelená suma viac ako 4,7 milióna eur.



Ako povedal hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst, vlani oproti roku 2021 klesol výber dane z nehnuteľností a poplatok za komunálne odpady. Naopak, boli zvýšené príjmy z výnosu dane z príjmov poukázané štátom o takmer desať percent. Za prenájom nebytových priestorov klesli mestu príjmy o viac ako 20 percent. Dvihli sa aktíva mesta. Ku koncu minulého roka bol dlh mesta na úrovni necelých 36,9 percenta.