Prešov začína s opravou druhej časti hradobného múru
Projekt zahŕňa opravu, rekonštrukciu a statické zabezpečenie hradobného múru v celkovej dĺžke 148 metrov a výške päť až sedem metrov.
Autor TASR
Prešov 24. marca (TASR) - Mesto Prešov sa púšťa do opravy druhej časti mestského opevnenia za Gymnáziom Konštantínova 2 a v utorok odovzdali stavbu zhotoviteľovi. Ide o národnú kultúrnu pamiatku (NKP), ktorá je v havarijnom stave. Ako uviedol primátor František Oľha, sanáciu hradobného múru považuje mesto za prioritu napriek tomu, že z ministerstva kultúry nemá garanciu poskytnutia finančného príspevku na jeho záchranu.
„Hradobný múr sa podarilo mestu zastabilizovať v jeho prvej časti, ktorá sa týči nad Záhradou umenia. V druhej etape potrebujeme nutne sanovať aj druhú časť, ktorá je súčasťou dvora gymnázia. Nejde len o záchranu cennej architektonickej a historickej pamiatky, ale najmä o bezpečnosť a ochranu zdravia obyvateľov,“ uviedol primátor.
Projekt zahŕňa opravu, rekonštrukciu a statické zabezpečenie hradobného múru v celkovej dĺžke 148 metrov a výške päť až sedem metrov. „Prvým úkonom bude odstránenie starých tehál v hornej časti múru, kde bude následne osadené zábradlie. Zhotoviteľ potom bude pokračovať zhora smerom nadol, pričom poškodené murivo bude vyberať a nahrádzať novým kameňom v zmysle požiadaviek pamiatkarov. Zároveň bude murivo vyškárované a staticky zabezpečené proti ďalším zosuvom,“ doplnil vedúci odboru rozvojových aktivít Mestského úradu v Prešove Slavomír Karabinoš.
Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu 399.027,50 eura z vlastného rozpočtu. Ďalších 43.050 eur stálo spracovanie projektovej dokumentácie. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Mazad, ktorá má sanáciu dokončiť do šiestich mesiacov. Samospráva žiadala o príspevok na projektovú dokumentáciu na záchranu NKP v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR. Napriek hodnoteniu štyri body nad čiarou, ako aj odporúčaniu odbornej komisie napokon Prešov nedostal ani euro. „Teraz sa opäť uchádzame o príspevok, tentoraz už na samotnú sanáciu, a to - pripomínam - nie prešovskej, ale národnej kultúrnej pamiatky. Verím, že ministerstvo kultúry je pripravené urobiť správny krok a vyslať Prešovčanom jasný signál, že im na nich záleží,“ povedal primátor Oľha.
Vonkajší priekopový múr vznikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia ako súčasť mestského opevnenia. V nasledujúcich storočiach prešiel viacerými úpravami vrátane vybudovania promenády, schodiska a oporných múrov. Hradobný múr si dodnes zachoval vysoké percento pôvodnej hmoty muriva.
„Hradobný múr sa podarilo mestu zastabilizovať v jeho prvej časti, ktorá sa týči nad Záhradou umenia. V druhej etape potrebujeme nutne sanovať aj druhú časť, ktorá je súčasťou dvora gymnázia. Nejde len o záchranu cennej architektonickej a historickej pamiatky, ale najmä o bezpečnosť a ochranu zdravia obyvateľov,“ uviedol primátor.
Projekt zahŕňa opravu, rekonštrukciu a statické zabezpečenie hradobného múru v celkovej dĺžke 148 metrov a výške päť až sedem metrov. „Prvým úkonom bude odstránenie starých tehál v hornej časti múru, kde bude následne osadené zábradlie. Zhotoviteľ potom bude pokračovať zhora smerom nadol, pričom poškodené murivo bude vyberať a nahrádzať novým kameňom v zmysle požiadaviek pamiatkarov. Zároveň bude murivo vyškárované a staticky zabezpečené proti ďalším zosuvom,“ doplnil vedúci odboru rozvojových aktivít Mestského úradu v Prešove Slavomír Karabinoš.
Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu 399.027,50 eura z vlastného rozpočtu. Ďalších 43.050 eur stálo spracovanie projektovej dokumentácie. Zhotoviteľom prác je spoločnosť Mazad, ktorá má sanáciu dokončiť do šiestich mesiacov. Samospráva žiadala o príspevok na projektovú dokumentáciu na záchranu NKP v rámci grantovej schémy Ministerstva kultúry SR. Napriek hodnoteniu štyri body nad čiarou, ako aj odporúčaniu odbornej komisie napokon Prešov nedostal ani euro. „Teraz sa opäť uchádzame o príspevok, tentoraz už na samotnú sanáciu, a to - pripomínam - nie prešovskej, ale národnej kultúrnej pamiatky. Verím, že ministerstvo kultúry je pripravené urobiť správny krok a vyslať Prešovčanom jasný signál, že im na nich záleží,“ povedal primátor Oľha.
Vonkajší priekopový múr vznikol pravdepodobne v druhej polovici 15. storočia ako súčasť mestského opevnenia. V nasledujúcich storočiach prešiel viacerými úpravami vrátane vybudovania promenády, schodiska a oporných múrov. Hradobný múr si dodnes zachoval vysoké percento pôvodnej hmoty muriva.