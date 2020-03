Prešovská polícia pomáha s koordináciou pri vstupoch do nemocnice

Prešov 18. marca (TASR) – Prešovská mestská polícia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu a prijatými opatreniami vykonáva kontroly v baroch, kaviarňach a zábavných podnikoch v meste. Zároveň upozorňuje občanov v skupinkách, pomáha pri vstupoch do nemocnice a kontroluje dianie v meste pomocou kamier. Riešila však aj útok psov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



"V stredu ráno zasahovala hliadka mestskej polície v Ľuboticiach, kde dva veľké psy napadli dievča. Privolaní policajti sa ich snažili rozohnať, pričom zvieratá zaútočili aj na nich. Jeden z nich služobnou zbraňou na psov dvakrát vystrelil, pričom jeden pes bol na mieste mŕtvy, druhý zostal ležať zranený na mieste. Dievča ošetrili privolaní záchranári. Postreleného psa následne utratil veterinár. Nakoľko zvieratá neboli začipované, zatiaľ sa nepodarilo stotožniť ich majiteľa," uviedla Šitárová.



Od utorka (17. 3.) pomáhajú mestskí policajti zdravotníkom asistenciou pri vstupoch do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana. Rovnako asistujú pracovníkom pôšt, najmä pri vydávaní peňazí občanom.



"V teréne je podľa potreby operatívne nasadzovaných šesť až osem hliadok. Mestská polícia je pripravená ich počet v prípade potreby navýšiť. Všetci príslušníci sú vybavení ochrannými rúškami na tvár," povedala Šitárová.



Mestská polícia monitoruje aj prevádzky, ktoré sú pre prijaté opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom uzavreté. Od piatka (13. 3.) opakovane kontrolujú bary, kaviarne a zábavné podniky na území mesta, pričom zistili porušenie príkazu na uzavretie prevádzok v 24 prípadoch. Porušenia zadokumentovali a odstúpili ich Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Prešove.



"Vzhľadom na to, že niektorí ľudia nerešpektujú nariadenia Ústredného krízového štábu SR, mestskí policajti začali kontrolovať aj zadné vstupy do jednotlivých prevádzok," zdôraznila Šitárová.



Mestskí policajti upozorňujú tiež ľudí na autobusových zastávkach, aby si pred nástupom do autobusu alebo trolejbusu zakryli tvár rúškom alebo šatkou. Zároveň upozorňujú občanov, ktorí sa zdržiavajú v skupinkách, aby sa rozišli a minimalizovali riziko prípadného prenosu ochorenia.