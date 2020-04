Mestskí policajti asistujú počas epidémie pri vjazde áut do nemocnice

Prešov 22. apríla (TASR) – Prešovskí mestskí policajti sú v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu nepretržite v teréne. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, kontrolujú dodržiavanie všetkých opatrení a verejný poriadok v uliciach.



"Pred areálom Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana na Hollého ulici príslušníci mestskej polície vykonávajú opatrenia pri vjazde vozidiel, a to v nepretržitej prevádzke už piaty týždeň. V týchto úlohách budú pokračovať až do odvolania, pokiaľ sa situácia neupokojí. Činnosť mestskej polície spočíva v zastavovaní vozidiel, organizovaní dopravy a súčinnosti s lekárom pri usmernení pacientov do priestorov nemocnice," uviedol Tomek.



Nepretržitú kontrolu vykonáva mestská polícia podľa jeho slov aj v medzistaničných priestoroch na Košickej ulici.



"Cieľom je, aby zamedzila neustálemu zhromažďovaniu neprispôsobivých osôb, ktoré tam znečisťujú verejné priestranstvo. Tieto priestory sú monitorované aj mestským kamerovým systémom," vysvetlil Tomek.



Mestskí policajti poskytujú súčinnosť aj radnici počas stránkových hodín Klientskeho centra na Jarkovej ulici. Na mieste vypomáha aj hliadka miestnej občianskej poriadkovej služby počas vyplácania dávok. Okrem toho riešia mestskí policajti v priemere 20 občianskych podnetov denne na linke 159.