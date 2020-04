Prešovskí mestskí poslanci budú rokovať o zmene rozpočtu

Prešov 21. apríla (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci budú vo štvrtok (22. 4.) popoludní rokovať za prísnych hygienických opatrení. Zaoberať sa budú zmenou rozpočtu vrátane očakávaného výpadku príjmov vo výške takmer 4,3 milióna eur a prijatím úveru v sume štyroch miliónov eur. Na programe majú aj všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi a dve žiadosti o nenávratné finančné prostriedky.



Striktné opatrenia v súvislosti s rokovaním zastupiteľstva stanovil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove. "To znamená meranie telesnej teploty, nepustenie ľudí s respiračnými chorobami, dezinfekciu rúk, prípadne použitie rukavíc. Budeme dezinfikovať sálu pred aj po zasadnutí. Nebudú sa vydávať jedlá, teda nebude možné jesť ani piť v rokovacej sále. Obmedzená bude aj účasť verejnosti," uviedla primátorka s tým, že rokovanie má trvať 45 minút.



"Čo si pri schopnosti našich poslancov diskutovať neviem predstaviť. Budem sa snažiť, aby sme to stihli, ale predpokladám, že do dvoch hodín by sme to mohli stihnúť. Na programe sú len nevyhnutné body, ktoré potrebujeme riešiť aj v súvislosti s pandémiou," vysvetlila Turčanová.



Poslanci sa budú zaoberať zmenou rozpočtu vo výške takmer 690.000 eur, jeho súčasťou je aj predpokladaný výpadok príjmov na daniach v sume takmer 4,3 milióna eur. Mesto ho chce nahradiť úverom vo výške štyroch miliónov eur, aby mohlo dofinancovať stavby, ktoré má schválené v pláne investičnej výstavby.



Sumou 100.000 eur, ktorú mesto vyčlenilo v rozpočte, chce riešiť mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu. "Ak sa máme zabezpečiť a robiť karanténne centrá a máme výpadok z vlastných príjmov, potrebujeme sa poistiť, že to budeme vedieť zvládnuť," povedala Turčanová.



V programe zastupiteľstva je i zníženie frekvencie odvozu odpadu pri rodinných domoch z týždňových na dvojtýždňové intervaly. Mesto tým chce znížiť mesačné náklady približne o 25.000 eur.



Poslanci sa budú zaberať aj žiadosťou spoločnosti Technické služby mesta Prešov o schválenie investície na nákup techniky na potreby kosenia v celkovej výške približne 370.000 eur bez DPH, ako aj prijatím kontokorentného úveru vo výške 300.000 eur na preklenutie výdavkov, ktoré majú v súčasnom obmedzenom režime.



Dofinancovanie prebiehajúcej rekonštrukcie zimného štadióna, na ktorú chcú v rámci výzvy Prešovského samosprávneho kraja žiadať 200.000 eur, je prvou zo žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorou sa budú poslanci zaoberať. Druhým projektom je "Zavádzanie moderných technológií do riadenia dopravy". Mesto chce naň získať dotáciu vo výške maximálne 950.000 eur od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



Na programe zasadnutia sú i návrh poslaneckého klubu Nezávislí kandidáti, Spolu-občianska demokracia na prípravu opatrení v meste Prešov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a všeobecná diskusia poslancov o rôznych opatreniach k aktuálnej situácii.