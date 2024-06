Prešovskí poslanci budú rokovať o zmenách v územnom pláne i úvere

Prešov 25. júna (TASR) - Zmenami v územnom pláne, úverom a žiadosťami o nenávratný finančný príspevok sa budú v stredu (26. 6.) okrem iného zaoberať prešovskí poslanci na rokovaní mestského zastupiteľstva. Ako TASR informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák, hlasovať budú aj o transformácii škôlok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.



"Materské školy bez právnej subjektivity by ju mali týmto rozhodnutím nadobudnúť a pripraviť sa tak na nový zákon o financovaní materských škôl, uviedol Hudák.



V rámci zmien a doplnkov územného plánu mesta Prešov sa poslanci budú zaoberať rezidenciou Bulgari. Ako povedal Hudák, ich rozhodnutie môže spustiť proces vedúci k úspešnému skolaudovaniu bytov, ktoré si už obyvatelia komplexu kúpili alebo si na ne vzali hypotéku.



Poslanci budú rokovať aj o úvere vo výške 6.000.000 eur. Jeho čerpaním chce mesto podľa Hudáka podporiť investičné projekty či opravy a rekonštrukcie v Prešove. Pomocou úveru by sa mohli začať opravovať chodníky a cesty v centre mesta, ale napríklad aj Masarykova ulica.



"Nutnosť opráv je znásobená aj blížiacim sa termínom konania európskeho šampionátu vo futbale do 21 rokov, ktorý bude mesto Prešov hostiť v roku 2025. Peniaze z úveru budú slúžiť aj na rozpracované projekty mesta v hodnote približne 80 miliónov eur, na ktoré okrem externých zdrojov bude musieť mesto použiť aj peniaze z vlastného rozpočtu," povedal Hudák s tým, že mestu sa podarilo zhodnotiť majetok mesta o približne 17 miliónov eur a znížiť nielen výdavky na prevádzku mestského úradu, ale aj celkovú zadlženosť mesta o viac ako milión eur.



Súčasťou rokovania bude aj vyhodnotenie ekonomických výsledkov mestských spoločností. Viaceré sa podľa Hudáka podarilo dostať zo straty a naštartovať v nich generáciu zisku.



Poslanci budú rozhodovať aj o žiadostiach o nenávratné finančné príspevky. V jednom prípade ide o obstaranie automatického kosiaceho systému pre zrevitalizovanú Panskú záhradu v Nižnej Šebastovej. "V tomto projekte za 25.000 eur dokáže mesto cez výzvu Ministerstva financií SR žiadať o príspevok vo výške 15.000 eur. Druhým projektom je Materská škola na Hviezdoslavovej ulici v Prešove, kde na rekonštrukciu pôvodnej a výstavbu novej budovy môže mesto získať až viac ako 1,6 milióna eur," dodal Hudák.