Prešovskí poslanci presunuli 3,3 milióna eur do rezervného fondu

Prešov 24. júna (TASR) – Prešovskí mestskí poslanci presunuli na stredajšom rokovaní zastupiteľstva do rezervného fondu 3,3 milióna eur. Ide o financie, ktoré sú prebytkom minuloročného rozpočtu.



"Mesto v minulom roku dosiahlo príjmy viac ako 93,5 milióna eur a výdavky dosiahli sumu na takmer 83 miliónov eur. Čiže rozdiel príjmov a výdavkov bol viac ako 10,5 milióna eur. Po vylúčení finančných operácií to bolo viac ako 7,5 milióna eur. Usporiadanie zostatku zdrojov je v celkovej sume približne 3,3 milióna eur, a to z prebytku bežného rozpočtu v sume viac ako 1,3 milióna eur a prebytok finančných operácií je viac ako dva milióny eur. Sumy sme navrhli prerozdeliť do rezervného fondu mesta vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorú máme," uviedla pre TASR vedúca odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu v Prešove Martina Kolarčíková.



Súčasne poslanci schválili použitie jedného milióna eur z rezervného fondu na uhradenie záväzku voči dopravnému podniku za výkony vo verejnom záujme.



Podielové dane mali podľa Kolarčíkovej v minulom roku rastúci charakter. "Dosiahli sme hodnotu približne 41 miliónov eur. Čo sa týka daňových príjmov, považujeme rok 2019 za veľmi dobrý rok," povedala Kolarčíková s tým, že v tomto roku sa situácia v súvislosti s koronakrízou zmenila k horšiemu.



Celkový objem daňových príjmov za rok 2019 predstavuje sumu viac ako 50,3 milióna eur. Oproti predchádzajúcemu roku 2018 mesto zaznamenalo nárast daňových príjmov o viac ako štyri milióny eur. Nedaňové príjmy predstavujú sumu takmer 9,3 milióna eur. V rámci nedaňových príjmov bežné nedaňové príjmy dosiahli výšku viac ako 8,5 milióna eur a kapitálové nedaňové príjmy dosiahli výšku takmer 760.000 eur. Príjmové finančné operácie predstavujú sumu viac ako 6,2 milióna eur.



Podľa Kolarčíkovej je potrebné zlepšiť predaj prebytočného mestského majetku. "To som aj spomínala v záverečnej časti svojho predslovu k materiálu. V súčasnej situácii je to aj veľmi dôležité," skonštatovala Kolarčíková.



Ku koncu minulého roka bolo v rezervnom fonde viac ako 5,1 milióna eur. Úverová zadlženosť mesta k rovnakému termínu bola takmer 19,5 milióna eur, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles vo výške takmer 500.000 eur.