Prešovskí mestskí poslanci rokovali takmer päť hodín

Prešov 23. apríla (TASR) – Takmer päť hodín trvalo stredajšie (22. 4.) rokovanie prešovského mestského zastupiteľstva (MsZ) v zasadacej miestnosti úradu. Viacerí poslanci to považujú za problém. Pôvodné odporúčanie hygienikov bolo, že rokovanie by malo trvať maximálne 45 minút, neskôr čas obmedzený nebol. Zastupiteľstvo malo na programe desať bodov, časť z nich, vrátane zmeny rozpočtu, stiahli.



Podľa poslanca Richarda Drutarovského môže za dĺžku rokovania dlhodobá nekvalita podkladov pre rozhodovanie a zvyk dávať konečné znenia návrhov poslancom na poslednú chvíľu. Zároveň považuje za nezodpovedné, že časť poslancov ostala po rokovaní diskutovať v rokovacej miestnosti.



"Vychádzalo sa z aktuálneho stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré to umožnilo... Ak je schválený program, považujem za svoju povinnosť byť na rokovaní," povedal na margo dĺžky rokovania poslanec Peter Krajňák. Pokračoval, že chybou bolo nezvolanie do veľkej miestnosti, napríklad v Parku kultúry a oddychu (PKO), ako bolo navrhované.



"Nemyslím si, že takmer päťhodinové rokovanie bolo správne. Minimálne by som očakávala prerušenie po hodine, vyvetranie miestnosti, táto skutočnosť však bola v kompetencii primátorky, ktorá rokovanie viedla," doplnila poslankyňa Slávka Čorejová.



"Mám za to, že zákon nebol porušený. Dokonca som názoru, že je našou povinnosťou, aby sme plnohodnotne rokovali, preto nás aj obyvatelia zvolili. Ak sa na to pozriem z uhla pohľadu, že sme mali riešiť neodkladné úlohy v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom a my sme v podstate ani nič prevratné nevyriešili, tak mám za to, že sa zasadnutie uskutočniť nemalo," uviedol poslanec Martin Eštočák.



"Vedeli sme, že rokovanie MsZ bude trvať dlhšie, lebo materiály neboli pripravené tak, aby poslanec k nim nemal pripomienky," reagoval poslanec Miroslav Benko s tým, že najlepší priestor pre konanie mestského i krajského zastupiteľstva by bol PKO.



Takmer päť hodín trvajúce rokovanie nepovažuje za správne ani poslanec František Oľha. Objem pripravených bodov na rokovanie mestom bol podľa neho zbytočne veľký a neriešil problematiku a opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, ako aj jeho dopad na mesto.



Primátorka Andrea Turčanová tvrdí, že za obsah diskusných príspevkov poslancov nezodpovedá. "Práve z dôvodu opatrnosti, že som vedela, aké naše zastupiteľstvá zvyknú byť, tak som spolu s pozvánkou rozposlala poslancom aj list, v ktorom som ich upozornila na opatrenia, ktoré sme mali prijať v odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Myslím si, že mnohé komentáre boli zbytočné, mohli sme sa ich zdržať a naučiť sa pracovať naozaj efektívne, lebo to nebolo o zlých materiáloch, ale o tom, že niektorí sa potrebovali vidieť a počuť," skonštatovala Turčanová.



Najbližšie rokovanie v máji sa bude konať online. Takýto spôsob chcú využívať aj pri rokovaniach mestskej rady a jednotlivých komisií.