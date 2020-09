Prešovskí poslanci schválili prijatie štátnej finančnej pomoci

Prešov 23. septembra (TASR) – Prijatie návratnej finančnej výpomoci od štátu na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 schválili v stredu prešovskí mestskí poslanci. Jej výška pre mesto Prešov bola vyčíslená na viac ako 2,2 milióna eur.



„Použijeme ju v prvom rade na to, čo sme mali v pôvodnom rozpočte. Museli sme prijať reštriktívne opatrenia. Samozrejme, sú tam aj isté úpravy, a to v tom, že, keďže ide o smernicu európskej únie, dá sa použiť iba na nehospodársku činnosť. To znamená, nemôžeme ju použiť napríklad na investičné akcie, ktoré by mohli generovať niekedy budúci zisk," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.



Financie plánuje radnica využiť na bežné výdavky, ktoré sú oprávnené. „To, čo vlastne samospráva robiť musí a má povinnosť, a to je kosenie, údržba stromov či opravy komunikácií. Tam, kde ďalší finančný príjem z toho mesto mať nebude, ale sú to jeho samosprávne funkcie," priblížila primátorka.



Zo štátnej pomoci budú podľa jej slov financovať už aj zrealizované aktivity. „Uznesenie vlády bolo, že aj investičné akcie, ktoré boli už zrealizované v tomto kalendárnom roku vieme z toho refinancovať. Čo sa týka ostatných vecí, ideme do tých, ktoré ešte nie sú vyplatené a budeme vyplácať tak, aby konečné zúčtovanie mohlo byť ku koncu roka 2020, lebo takto je viazaná návratná finančná výpomoc," dodala Turčanová.