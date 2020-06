Mestský úrad v Prešove funguje od pondelka v riadnom režime

Prešov 22. júna (TASR) – Mestský úrad (MsÚ) v Prešove funguje od pondelka v riadnom režime. Dôvodom je ukončenie núdzového stavu na Slovensku. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, naďalej je však potrebné dodržiavať protiepidemiologické opatrenia.



"Vstup do budov MsÚ je umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, pri vstupe vykonajú dezinfekciu rúk alebo použijú ochranné rukavice. Potrebné je dodržiavať dvojmetrové rozstupy, a to pri vybavovaní stránok, ako aj pri priamych rokovaniach," uviedol Tomek.



Radnica od polovice júna predĺžila pre verejnosť otváracie hodiny v klientskom centre na Jarkovej ulici na päť dni v týždni.



"Jeho pracovníci sú pre občanov k dispozícii v pondelok, utorok, štvrtok v čase od 8.00 h do 15.00 h, v stredu od 8.00 h do 16.30 h a v piatok od 8.00 h do 14.00 h. V rovnakom režime fungujú aj matrika, kancelária sociálneho poradenstva a podateľňa na Hlavnej ulici. Klienti sú vybavovaní priamo v priestoroch klientskeho centra, pričom do budovy bude môcť súčasne vstúpiť len obmedzený počet ľudí," priblížil Tomek.



"Od 18. mája sú predĺžené aj otváracie hodiny hlavnej pokladnice mestského úradu. Otvorená je každý pracovný deň, od pondelka do štvrtka od 8.00 h do 14.00 h. Zároveň vyzývame všetkých obyvateľov, aby dôkladne zvážili každú platbu v hotovosti na mestskom úrade a uprednostnili úhradu prevodom cez internetbanking," doplnil Tomek s tým, že pri vstupe do klientskeho centra, matričného úradu alebo podateľne môžu vstupovať len osoby, ktoré si chránia tvár rúškom.



Klientom tiež odporúčajú, aby si pri vstupe vydenzifikovali ruky alebo použili ochranné rukavice.