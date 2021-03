Prešovských poslancov čakajú dva dni rokovania zastupiteľstva

Prešov 23. marca (TASR) – Dva dni rokovania čakajú prešovských mestských poslancov. Počas stredajšieho (24. 3.) zasadnutia, ktoré sa uskutoční v zasadačke mestského úradu, budú voliť hlavného kontrolóra a zaoberať sa budú i návrhom na vymenovanie riaditeľa Parku kultúry a oddychu. Vo štvrtok (25. 3.) majú na programe okrem iného zmenu rozpočtu, návrh na dodatok k rokovaciemu poriadku mestského zastupiteľstva, či zavedenie regulovaného parkovania.



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) bude v stredu v tajnej voľbe voliť nového hlavného kontrolóra. Martin Brilla, ktorý bol zvolený v júni 2019, skončil koncom minulého roka, rozhodol sa pre inú pracovnú ponuku.



O funkciu hlavného kontrolóra majú záujem desiati kandidáti. Na zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. V prípade, že ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov.



"V prípade rovnosti hlasov, do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom,“ uvádza sa v dôvodovej správe.



Poslanci sa budú tiež zaoberať vymenovaním riaditeľa Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove. Do výberového konania, ktoré sa uskutočnilo 18. marca 2021, sa prihlásili štyria uchádzači. Jeden z nich nesplnil požadované kritériá. Spomedzi troch uchádzačiek komisia odporučila primátorke Andrei Turčanovej navrhnúť mestskému zastupiteľstvu do funkcie riaditeľa PKO Barboru Rusiňákovú, ktorá získala päť platných hlasov.



Vo štvrtok budú poslanci počas online rokovania schvaľovať tri všeobecne záväzné nariadenia. Na programe majú aj návrh na dodatok k rokovaciemu poriadku a zavedenie systému regulovaného parkovania v Zóne č. 3 a časti Zóny č. 4. Okrem viacerých majetkových prevodov sa budú poslanci zaoberať aj zmenami v komisiách mestského zastupiteľstva a zmenou rozpočtu.