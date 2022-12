Prešovská MHD bude počas prázdnin premávať v zmenenom režime

Prešov 20. decembra (TASR) - Linky prešovskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) budú premávať od piatka (23. 12.) do štvrtka (5. 1.) podľa cestovného poriadku pre prázdninové pracovné dni, s výnimkou Štedrého dňa, Silvestra a štátnych sviatkov. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Vladimír Tomek.



V piatok bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň počas prázdnin. Na Štedrý deň bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu. "Premávka denných liniek bude ukončená približne o 17.00 h. Po ukončení dennej premávky MHD premávajú mimoriadne spoje nočných liniek N1 a N2," uviedol Tomek.



Od soboty (24. 12.) do 1. januára 2023 a od 6. do 8. januára 2023 nebude premávať linka 26. V nedeľu a v pondelok (25. - 26. 12.) bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu.



"V pondelok bude od 18.15 h do 21.15 h uzavretá Hlavná ulica pre dopravu. Dotknuté linky MHD budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú a Floriánovu ulicu. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované," priblížil Tomek.



V utorok (27. 12.) až v piatok (30. 12.) MHD premáva podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň počas prázdnin. Na Silvestra (31. 12.) pôjde MHD podľa cestovného poriadku platného pre sobotu.



V noci zo Silvestra na Nový rok bude od 21.00 h do 2.00 h uzavretá Hlavná ulica pre dopravu. Linky MHD budú odklonené na základnú obchádzkovú trasu cez Okružnú a Floriánovu ulicu. Zastávky Trojica, Na Hlavnej a Divadlo Jonáša Záborského nebudú obsluhované.



Z prevádzkových dôvodov budú na Silvestra postupne vypnuté automaty na cestovné lístky a opätovne budú spustené na Nový rok predpoludním.



Na Nový rok bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu. Od 2. do 5. januára bude MHD premávať podľa cestovného poriadku platného pre pracovný deň počas prázdnin. Na Troch kráľov MHD pôjde podľa cestovného poriadku platného pre nedeľu.



Bližšie informácie sú zverejnené na webstránkach www.presov.sk a www.dpmp.sk.