Doležal a primátorka Prešova rokovali o moste na Škultétyho ulici

Prešov 8. júna (TASR) – O prioritných témach z oblasti dopravy rokoval počas piatkovej návštevy Prešova minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s primátorkou Andreou Turčanovou. Ako TASR v pondelok informoval hovorca mesta Vladimír Tomek, hlavnou témou stretnutia na radnici bol súčasný stav mosta na Škultétyho ulici. Na základe statického posudku je most v zlom technickom stave a vyžaduje si rekonštrukciu.



"Cestu, ktorá vedie cez most na Škultétyho ulici, dlhodobo využívali nákladné autá. Most neustále zaťažovali, nakoľko v meste nemáme dobudované obchvaty, cez ktoré by mala prúdiť tranzitná doprava. Voči Prešovčanom by preto nebolo férové, aby náklady na rekonštrukciu tohto mosta znášalo v plnej výške samotné mesto," uviedla primátorka.



Minister predstavil niekoľko konkrétnych foriem pomoci zo strany štátu, ktoré by mestu odľahčili financovanie tejto náročnej investície. Samotnú opravu mosta totiž komplikuje výluka vlakov, keďže pod mostom vedie železničná trať.



Primátorka spolu s ministrom otvorila aj aktuálnu problematiku pomoci pre mestské dopravné podniky, ktoré sú vyňaté zo štátnej pomoci v súvislosti s veľkými výpadkami príjmov v období pandémie nového koronavírusu. Samotný Dopravný podnik mesta Prešov eviduje v období marec až apríl výpadok tržieb na úrovni približne 370 000 eur.



„Som presvedčený, že sa podarí nájsť kompenzačný mechanizmus, ktorý čiastočne pomôže vykryť výpadok financií mestských dopravných podnikov v čase trvania mimoriadnej situácie," uviedol Doležal.



Medzi dlhodobé zámery mesta v oblasti rozvoja dopravy patrí podľa Tomeka aj vybudovanie parkoviska pri železničnej stanici.



"Doterajšie rokovania so zástupcami Železníc Slovenskej republiky zatiaľ nepriniesli konkrétne výsledky, nakoľko ŽSR požadujú za pozemok, na ktorom chce mesto investovať do výstavby nového parkoviska, trhovú cenu. Minister dopravy však naznačil možné riešenie, ktorým by mohol byť dlhodobý prenájom zo strany ŽSR pre mesto," priblížil Tomek s tým, že ďalšou témou bola prioritizácia projektov v oblasti integrovanej infraštruktúry, ktorá zahŕňa modernizáciu verejnej dopravy.



Ide napríklad o kúpu parciálnych trolejbusov, rozšírenie tratí s trolejovým vedením či modernizáciu autobusového depa.