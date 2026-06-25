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Most na Šebastovskej ulici v Prešove je po rekonštrukcii v prevádzke
Dopravný prístup na parkovisko nákupného strediska a reštaurácie na križovatke ulíc Vranovská a Pažica je možný aj z Vranovskej ulice.
Autor TASR
Prešov 25. júna (TASR) - Most na Šebastovskej ulici v Prešove je od stredy (24. 6.) po rekonštrukcii opäť uvedený do prevádzky. Linka MHD č. 13 sa však vráti v celom rozsahu na svoju pôvodnú trasu až od 1. júla, a to z prevádzkových dôvodov a zabezpečenia prestupu pre cestujúcich medzi linkami MHD č. 1 a č. 13 na zastávke MHD Nižná Šebastová. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako povedala, od stredy do 1. júla je naďalej v platnosti dočasné zrušenie slepej cesty na ulici Pažica a jej dočasné zjednosmernenie v smere od Herlianskej ulice.
Dopravný prístup k nehnuteľnostiam na ulici Pažica je z Vranovskej ulice možný len prejazdom cez Herliansku ulicu. Dopravný prístup na parkovisko nákupného strediska a reštaurácie na križovatke ulíc Vranovská a Pažica je možný aj z Vranovskej ulice.
Zastávky MHD Slávik a Slanská budú presunuté na svoje pôvodné miesta na Slanskej ulici (severná strana). Dočasná zastávka MHD Pažica na ulici Pažica zostáva pre linku MHD č. 13 naďalej v platnosti.
Ako povedala, od stredy do 1. júla je naďalej v platnosti dočasné zrušenie slepej cesty na ulici Pažica a jej dočasné zjednosmernenie v smere od Herlianskej ulice.
Dopravný prístup k nehnuteľnostiam na ulici Pažica je z Vranovskej ulice možný len prejazdom cez Herliansku ulicu. Dopravný prístup na parkovisko nákupného strediska a reštaurácie na križovatke ulíc Vranovská a Pažica je možný aj z Vranovskej ulice.
Zastávky MHD Slávik a Slanská budú presunuté na svoje pôvodné miesta na Slanskej ulici (severná strana). Dočasná zastávka MHD Pažica na ulici Pažica zostáva pre linku MHD č. 13 naďalej v platnosti.