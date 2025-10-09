< sekcia Regióny
Múzejné exponáty v Prešove získavajú digitálnu podobu
Na Slovensku bolo v rámci projektu v oboch prešovských múzeách vybraných na digitalizáciu 200 menších artefaktov a po tri veľké historické objekty.
Autor TASR
Prešov 9. septembra (TASR) - Exponáty Krajského múzea a Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea rusínskej kultúry v Prešove, ako aj dvoch partnerských múzeí v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, získavajú svoju digitálnu podobu, v ktorej ich už čoskoro predstavia širokej verejnosti. Vďaka medzinárodnému projektu Virtuálne kultúrne múzeá, realizovanému Agentúrou regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (ARR PSK) v spolupráci s ukrajinskou mimovládnou organizáciou Go Better Life (Za lepší život), postupne vznikajú digitálne kópie celkovo 400 zbierkových predmetov a 12 veľkých sakrálnych objektov. TASR o tom informovali z ARR PSK.
Na Slovensku bolo v rámci projektu v oboch prešovských múzeách vybraných na digitalizáciu 200 menších artefaktov a po tri veľké historické objekty - Rákociho palác v Prešove, kaštiele v Stropkove a Hanušovciach, socha kniežaťa Laborca v Habure a drevené chrámy v Topoli a v Uličskom Krivom.
„Digitalizované predmety budú súčasťou virtuálnej prehliadky múzeí a budú umiestnené na webovej stránke, ktorá sa v rámci tohto projektu takisto tvorí. Cieľom je nielen ochrániť vzácne kultúrne dedičstvo, ale aj urobiť ho dostupným komukoľvek na svete,“ uviedla projektová manažérka ARR PSK Zuzana Zemčáková.
Na projekte sa podieľajú aj slovenské technologické firmy. Na vytvorenie jedného 3D modelu potrebujú zhruba 1000 až 2000 fotiek, ktoré sa upravujú do výslednej digitálnej podoby, z ktorej vzniknú virtuálne múzeá.
„Užívateľ si vie model na obrazovke otáčať, priblížiť detaily a dostať sa aj na miesta, ktoré inak nie sú prístupné,“ vysvetlila výhody digitálnych objektov Barbara Bartošová z jednej zo súkromných spoločností.
Ukrajinskí partneri sa popri menších artefaktoch zamerali na zoskenovanie šiestich významných budov v Zakarpatskej oblasti. „Pri tom sme využívali drony aj horolezecké techniky, aby sme budovy nasnímali zhora aj zblízka. Systém umožňuje presnosť do jedného centimetra. Ak by bola budova zničená, architekti ju dokážu zrekonštruovať s maximálnou presnosťou,“ zdôraznil Volodymyr Vashko z organizácie Go Better Life.
Doteraz pripravené výstupy projektu boli predmetom konferencie, ktorá sa konala v septembri v Prešove. Na teoretickú časť konferencie nadväzujú praktické workshopy priamo v múzeách, kde sa ich zamestnanci učia pracovať s 3D skenermi, ktoré v rámci projektu získali kultúrne inštitúcie do svojho vlastníctva.
Projekt Virtuálne kultúrne múzeá je financovaný z programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021 - 2027. Európska únia naň poskytla viac ako 172.000 eur.
Na Slovensku bolo v rámci projektu v oboch prešovských múzeách vybraných na digitalizáciu 200 menších artefaktov a po tri veľké historické objekty - Rákociho palác v Prešove, kaštiele v Stropkove a Hanušovciach, socha kniežaťa Laborca v Habure a drevené chrámy v Topoli a v Uličskom Krivom.
„Digitalizované predmety budú súčasťou virtuálnej prehliadky múzeí a budú umiestnené na webovej stránke, ktorá sa v rámci tohto projektu takisto tvorí. Cieľom je nielen ochrániť vzácne kultúrne dedičstvo, ale aj urobiť ho dostupným komukoľvek na svete,“ uviedla projektová manažérka ARR PSK Zuzana Zemčáková.
Na projekte sa podieľajú aj slovenské technologické firmy. Na vytvorenie jedného 3D modelu potrebujú zhruba 1000 až 2000 fotiek, ktoré sa upravujú do výslednej digitálnej podoby, z ktorej vzniknú virtuálne múzeá.
„Užívateľ si vie model na obrazovke otáčať, priblížiť detaily a dostať sa aj na miesta, ktoré inak nie sú prístupné,“ vysvetlila výhody digitálnych objektov Barbara Bartošová z jednej zo súkromných spoločností.
Ukrajinskí partneri sa popri menších artefaktoch zamerali na zoskenovanie šiestich významných budov v Zakarpatskej oblasti. „Pri tom sme využívali drony aj horolezecké techniky, aby sme budovy nasnímali zhora aj zblízka. Systém umožňuje presnosť do jedného centimetra. Ak by bola budova zničená, architekti ju dokážu zrekonštruovať s maximálnou presnosťou,“ zdôraznil Volodymyr Vashko z organizácie Go Better Life.
Doteraz pripravené výstupy projektu boli predmetom konferencie, ktorá sa konala v septembri v Prešove. Na teoretickú časť konferencie nadväzujú praktické workshopy priamo v múzeách, kde sa ich zamestnanci učia pracovať s 3D skenermi, ktoré v rámci projektu získali kultúrne inštitúcie do svojho vlastníctva.
Projekt Virtuálne kultúrne múzeá je financovaný z programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021 - 2027. Európska únia naň poskytla viac ako 172.000 eur.