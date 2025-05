Múzeum rusínskej kultúry si na noc múzeí pripravilo pestrý program

Prešov 15. mája (TASR) - Do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií sa zapája aj Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry (SNM - MRK) v Prešove. Ako TASR informovala zástupkyňa riaditeľky múzea Jana Truščinská, návštevníkov v sobotu (17. 5.) od 14.00 h do 22.00 h čaká pestrý program.



V rámci programu môžu vidieť nielen stále výstavy múzea, ale aj aktuálnu dočasnú výstavu Medzi, na ktorej prezentujú svoje práce žiaci Školy umeleckého priemyslu v Prešove v odboroch reklamná tvorba, grafický a priestorový dizajn, propagačné výtvarníctvo, dizajn interiéru a exteriéru, fotografický dizajn a odevný dizajn.



„Pre najmenších pripravujeme od 14.00 h dva tvorivé ateliéry, a to výtvarný workshop a výrobu hračiek zo šúpolia pod názvom Šikovné ručičky,“ uviedla Truščinská.



Ako povedala, rok 2025 je Rokom rusínskeho jazyka. „V programe Venované Máši si pripomenieme vynikajúcu rusínsku prozaičku Máriu Maľcovskú, laureátku Ceny Alexandra Duchnoviča, ktorá nás opustila pred 15 rokmi. Jej bude venovaný aj koncert klasickej hudby v podaní žiakov ZUŠ Dama v Prešove od 15.00 h. Lákadlom pre mladých bude určite vystúpenie jedinečnej rusínskej reperskej formácie Calibri Gang od 17.00 h,“ doplnila Truščinská.



Zavŕšením podujatia, v rámci ktorého sa bude okrem spomínaných programov a komentovaných prehliadok konať aj rusínska opekačka, bude vystúpenie Folklórneho súboru Makovica zo Svidníka.



Noc múzeí a galérií 2025 v SNM - MRK v Prešove je finančne podporená mestom Prešov.