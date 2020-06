Múzeum rusínskej kultúry sprístupnilo výstavu o pravoslávnej cirkvi

Prešov 12. júna (TASR) – Dejiny Pravoslávnej cirkvi na Slovensku do roku 1948 zachytáva výstava s názvom Z dejín pravoslávnej cirkvi na Slovensku - Upevni, Bože. Sprístupnili ju včera v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea rusínskej kultúry v Prešove.



Návštevníci si môžu pozrieť bohoslužobné knihy zo 17. až 19. storočia, bohoslužobné rúcha významných cirkevných osobností, łkony zo severovýchodného Slovenska či časti ikonostasu z dnes už nejestvujúcej obce Ruské v okrese Snina.







"Sú to napríklad staré čaše, evanjeliá a bohoslužobné knihy. Zaujímavé knihy sú najmä tie, ktoré sú písané rukou, alebo sú aj také, ktoré boli veľmi zničené a strana alebo časť strany, ktorá chýbala, bola vtedy dopísaná rukou," povedal autor výstavy a rektor Pravoslávneho kňazského seminára Prešovskej univerzity v Prešove Milan Gerka.



Medzi bohoslužobnými rúchami je vystavené aj rúcho, ktoré patrilo ruskému religióznemu filozofovi, básnikovi, teológovi a dramaturgovi Vladimírovi Solovjevovi. Pôsobil v obci Ľutina v okrese Sabinov. "Rúcha boli v minulosti na výstave na Bratislavskom hrade, z ktorej bol vydaný aj katalóg," povedal Gerka s tým, že väčšina vecí je zapožičaných.



Podľa riaditeľky SNM-MRK v Prešove Ľuby Kráľovej v múzeu majú sakrálnu miestnosť venovanú gréckokatolíckej cirkvi, chceli preto zriadiť aj týkajúcu sa pravoslávnej cirkvi. Sú to podľa nej dve cirkvi, ku ktorým sa hlásia Rusíni na Slovensku.



"Minulý rok som v Pamätníku národného písomníctva v Prahe kúpila digitálnu kópiu takzvaných Ostrožnických pergamenových zlomkov, ktorú vystavujeme. Tak ich nazval jazykovedec z Ukrajiny Volodymyr Paňkevič. Našiel ich úplne náhodne v chráme v zaniknutej obci Ostrožnica (Ostružnica) nad vodárenskou nádržou Starina v okrese Snina," priblížila Kráľová s tým, že ide o útržky z čítania kánonu svätého Dimitrija Solúnskeho z bohoslužobnej knihy.



Paňkevič odhadol obdobie ich vzniku na 11. až 12. storočie a sú tak najstaršou cyrilskou písomnou pamiatkou na Slovensku.



Zaujímavé sú podľa jej slov i vystavené ikony. Časť z nich je zapožičaná zo SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.



"Máme tu napríklad časť ikonostasu zo zaniknutej obce Ruské. Odkedy obec neexistuje, pretože bola zlikvidovaná kvôli vodnej nádrži Starina, možno 40 rokov bola časť ikonostasu na pôjde sninského pravoslávneho chrámu. Obyvatelia zaniknutých obcí veľmi prosili vtedajších pánov, aby im aspoň chrámy nechali. Nevyhoveli im, tak aspoň ikonostasy sa zachovali," dodala Kráľová s tým, že ide o výstavu, ktorá potrvá dva roky.