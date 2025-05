Na burze práce v Prešove sa prezentuje 40 zamestnávateľov

Prešov 6. mája (TASR) - Regionálna burza práce a informácií, ktorú organizuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, je zameraná najmä na profesie, ktoré na trhu práce aktuálne chýbajú. Podujatie sa koná v utorok v Parku kultúry a oddychu (PKO) v Prešove a potrvá do 17.00 h.



Na burze sa prezentuje približne 40 zamestnávateľov z rôznych sektorov. „Okrem súkromnej sféry tu máme samozrejme aj prešovskú nemocnicu, taktiež je tu inšpektorát práce SR, ale aj Ozbrojené sily SR a Policajný zbor SR s tým, že sa snažíme našim klientom aj takouto interaktívnou formou sprostredkovať zamestnanie,“ uviedla riaditeľka prešovského úradu práce Slavomíra Figurová.



Najväčší dopyt je podľa nej o miesta opatrovateliek, vodičov a operátorov výroby. Záujemcovia o prácu majú možnosť absolvovať individuálne aj skupinové poradenstvo. „Snažíme sa ich aj tematicky spojiť, to znamená, či už je to práca pre mladých, dlhodobo znevýhodnených alebo potom v produktívnom veku,“ doplnila Figurová. Úrad robí podľa nej aj výberové konania pre jednotlivé firmy, ponúka aj rekvalifikačné kurzy a možnosťou pre nezamestnaných je i samostatná zárobková činnosť.



Pre záujemcov o účasť na burze zabezpečil úrad dopravu siedmimi autobusmi z jednotlivých okresov Prešovského kraja. „Uchádzači, ktorí prišli na vlastné náklady, tie im samozrejme taktiež uhradíme,“ doplnila riaditeľka.



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, ktorý zastrešuje okresy Prešov a Sabinov, má aktuálne v evidencii približne 9500 uchádzačov o zamestnanie. Miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu marca predstavovala v okrese Prešov 3,76 percenta, v okrese Sabinov 7,39 percenta, pričom priemerná miera za úrad dosiahla 4,69 percenta.