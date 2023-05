Festival Milujem svoje mesto prilákal v Prešove 3518 dobrovoľníkov

Prešov 18. mája (TASR) - Na festival Milujem svoje mesto sa v Prešove tento rok prihlásilo celkovo 3518 dobrovoľníkov. Podujatie, počas ktorého budú jednotlivci aj skupiny skrášľovať mesto, sa uskutoční od 22. do 27. mája a 29. mája až 3. júna. Na webstránke mesta o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.



Do projektu je zapojených 12 stredných škôl, 11 základných škôl, dve materské školy a šesť iných organizácií.



"V rámci koordinačného stretnutia, ktoré prebehlo v stredu (17. 5.) bolo jednotlivým koordinátorom vydaných 3400 kusov rukavíc a 1000 kusov vriec. V pondelok (22. 5.) sa začne v ranných hodinách s rozvozom hrablí, v priemere sa vydá desať hrablí denne, ručných píl, ručných nožníc a nožníc na živý plot, a to podľa potreby v danej lokalite," uviedla Rácová.



Na poskytnutie náradia budú od pondelka k dispozícii tri výdajné miesta. Pri vzdialenejších lokalitách sa bude náradie rozvážať. Zoznam výdajných miest je zverejnený na webstránke mesta.