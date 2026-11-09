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Na Hlavnej ulici v Prešove osadili vianočný stromček
Spolu s vianočným stromčekom postupne pribúda v centre mesta už aj vianočná výzdoba, ktorá bude už tradične ladená v zlatých farbách v kombinácii s briliantovou bielou.
Autor TASR
Prešov 9. novembra (TASR) - Pred Konkatedrálou sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v Prešove už stojí približne 15 metrov vysoká jedľa biela. Približne 30-ročný strom pochádza zo súkromnej záhrady na Slanskej ulici. Slávnostne ho rozsvietia 25. novembra spolu s vianočnou výzdobou mesta v deň slávnostného otvorenia Prešovských vianočných trhov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Pracovníci Technických služieb mesta Prešov stromček pred Konkatedrálu sv. Mikuláša podľa Šitárovej umiestnili v predstihu, pretože je potrebné ho nielen bezpečne osadiť, ale aj ozdobiť, a to ešte predtým, ako sa začne s montážou drevených stánkov a pódia v rámci vianočných trhov. Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má vianočný stromček stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi.
„Súčasťou výzdoby centra mesta bude opäť aj alej malých vianočných stromčekov. Do ich výzdoby sa zapoja deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Roztomilé vianočné ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov,“ povedala Šitárová.
Spolu s vianočným stromčekom postupne pribúda v centre mesta už aj vianočná výzdoba, ktorá bude už tradične ladená v zlatých farbách v kombinácii s briliantovou bielou.
Pracovníci Technických služieb mesta Prešov stromček pred Konkatedrálu sv. Mikuláša podľa Šitárovej umiestnili v predstihu, pretože je potrebné ho nielen bezpečne osadiť, ale aj ozdobiť, a to ešte predtým, ako sa začne s montážou drevených stánkov a pódia v rámci vianočných trhov. Pre bezpečnosť návštevníkov centra mesta má vianočný stromček stabilný betónový základ, aby sa predišlo jeho pádu. Zaistený je drevenými klinmi.
„Súčasťou výzdoby centra mesta bude opäť aj alej malých vianočných stromčekov. Do ich výzdoby sa zapoja deti a žiaci prešovských materských a základných škôl. Roztomilé vianočné ozdoby budú vyrábať z recyklovaných a ekologických materiálov,“ povedala Šitárová.
Spolu s vianočným stromčekom postupne pribúda v centre mesta už aj vianočná výzdoba, ktorá bude už tradične ladená v zlatých farbách v kombinácii s briliantovou bielou.