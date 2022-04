Na Hviezdoslavovom Kubíne v Prešove sa zúčastnilo vyše 110 recitátorov

Prešov 29. apríla (TASR) – Celkovo 113 účastníkov sa predstavilo v rámci 68. ročníka krajskej postupovej súťaže recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín v Prešove. Súťaž sa konala od stredy (27. 4.) do piatka v Divadle Jonáša Záborského (DJZ).



"Na krajskom kole súťaže sa zišlo 113 recitátorov z Prešovského samosprávneho kraja, ktorí boli víťazmi okresných kôl súťaže. Dnes sa predstavilo osem divadelných súborov, pretože kategória detských recitačných kolektívov a divadiel poézie je tiež súčasťou kubínskych dní," uviedla pre TASR metodička pre umelecké slovo z DJZ Dagmar Rusnáková s tým, že sa súťažilo v piatich recitačných kategóriách.



Pre recitátorov, ktorí prišli počas prvých dvoch dní, bol pripravený umelecký program, v ktorom sa predstavil spevácky zbor, ktorý pracuje na Základnej umeleckej škole Mikuláša Moyzesa v Prešove.



Ako povedala Rusnáková, pandémia ochorenia COVID-19 a dištančné vzdelávanie sa nepodpísali pod kvalitu prednesu súťažiacich. "V tomto roku sa deti učili prezenčne. Myslím si, že aj vďaka tomu tá kvalita umeleckých prednesov určite neutrpela. Recitátori ukázali, že milujú umelecké slovo nielen v čítanej verzii, ale že prišli a aj interpretačne ukázali, aký vzťah k nemu majú," doplnila.



Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v jednotlivých kategóriách, postupujú do celoslovenského kola. "Ak je kategória veľmi silná, v tom prípade môže dať porota návrh na postup pre organizátorov vyššieho kola súťaže z druhého miesta. Nám sa to stalo v dvoch prípadoch," priblížila Rusnáková.



"Je veľmi potešujúce, že sme sa znova mohli vidieť naživo a zrazu divadlo nemusíme sledovať v online priestore, ale že prebieha interakcia na osi interpret – herec – tvorca a divák, ktorý dotvára inscenáciu. Tohtoročnú prehliadku alebo súťaž detských recitačných kolektívov a divadiel poézie hodnotím veľmi pozitívne. Objavili sa tu viaceré formy, ale aj žánre s rôznymi výrazovými prostriedkami, ktoré naozaj vytvorili akúsi farebnosť a škálu podujatia," dodal predseda poroty Miron Pukan.