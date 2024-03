Na Mukačevskej ulici v Prešove pribudnú nové stojiská na kontajnery

Prešov 22. marca (TASR) - Štyri nové kontajnerové stojiská pribudnú na Mukačevskej ulici na Sídlisku 3 v Prešove. Pôjde o kovovú konštrukciu s prístreškom a uzamykateľnou bránou. S prácami začal zhotoviteľ už na začiatku marca. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.



Ako povedal, do každého prístrešku sa zmestí dokopy deväť odpadkových nádob, z toho osem bude 1100-litrových a jedna 240-litrová. "Zaujímavým prvkom bude aj takzvaný zelený pás na boku stojiska, ktorý by mal slúžiť na výsadbu popínavých rastlín. Súčasťou prác bude aj vytvorenie betónovej spevnenej dlažby a olemovanie betónovými parkovými obrubníkmi," priblížil Hudák.



Kryté uzamykateľné kontajnerové stanovištia predstavujú podľa primátora Františka Oľhu praktický a estetický prvok verejného priestranstva.



"Jednak eliminujú takzvaný odpadový turizmus, čo znamená, že nádoby na odpad napĺňajú iba obyvatelia, pre ktorých sú určené. Zároveň znemožňujú spätné vyberanie odpadu občanmi, ktorí v týchto nádobách hľadajú rôzne znovupoužiteľné predmety. Ide síce o kovové klietky, no ideou je orientovať ich do zelene a nechať obrásť popínavými rastlinami, ako napríklad vinič či brečtan. Napriek svojmu účelu sa tak stanú vkusným a zeleným prvkom sídliskovej infraštruktúry," vysvetlil Oľha.



S prácami na spodnej stavbe, ktorých výsledkom bude betónová dlažba, začal zhotoviteľ už začiatkom marca. Celková cena za spodnú stavbu pre štyri stojiská predstavuje takmer 16.000 eur bez DPH. Nasledovať bude realizácia samotných klietok a prístreškov, ktoré budú na základe memoranda o spolupráci prešovskej radnice a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Prešove stavať odsúdení na výkon trestu. Všetky štyri kontajnerové stanovištia by mali byť podľa Hudáka hotové a pripravené na používanie obyvateľmi v druhej polovici leta 2024.