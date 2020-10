Prešov na týždeň zatvoril klientske centrum aj matričný úrad

Prešov 20. októbra (TASR) - Mestský úrad (MsÚ) v Prešove dočasne funguje v obmedzenom režime. Klientske centrum a matričný úrad sú pre verejnosť kompletne uzavreté počas celého týždňa. Dôvodom je výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnancov. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.



"Mesto ešte v piatok (16. 10.) zatvorilo pre verejnosť všetky pracoviská mestského úradu. Klientske centrum a matričný úrad na Jarkovej ulici zostanú zatvorené minimálne do piatka (23. 10.). Dôvodom sú pozitívne testy na ochorenie COVID-19, ktoré sa potvrdilo u piatich pracovníkov. Ďalších 14 zamestnancov nateraz zostáva v domácej karanténe," povedal Tomek.



Ostatné pracoviská úradu momentálne fungujú v obmedzenom režime. Hlavná pokladňa je od utorka dočasne presunutá do priestorov podateľne v budove mestského úradu na Hlavnej ulici.



"Vstup do podateľne a pokladne koordinuje poverený zamestnanec mestského úradu, pričom občania môžu vchádzať len po jednom. Všetkým obyvateľom však odporúčame, aby v prípade platieb daní a miestnych poplatkov uprednostnili on-line formu úhrady, prostredníctvom internetbankingu," vysvetlil Tomek s tým, že v obmedzenom režime funguje aj stavebný úrad.



"Účastníci plánovaných konaní môžu prichádzať do budovy iba cez zadný vchod budovy na Jarkovej ulici, kde ich vo vestibule vyzdvihne poverený pracovník stavebného úradu," doplnil Tomek.



Radnica žiada obyvateľov, aby s ostatnými požiadavkami počkali do času, kým bude znovuotvorené klientske centrum a matričný úrad.



"V prípade neodkladných záležitostí môžu kontaktovať pracovníčku klientskeho centra emailom na adrese: katarina.gernathova@presov.sk alebo na telefónnom čísle: 0908 402 669. Pracovníčku matričného úradu je možné kontaktovať emailom na adrese: anna.komanicka@presov.sk alebo na telefónnom čísle: 0903 156 622," dodal Tomek.