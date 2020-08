Na dve vynovené prešovské ulice sa vráti doprava

Prešov 31. augusta (TASR) – Ulice Štefánikova a Hviezdoslavova v centre Prešova pri novom obchodnom centre (OC) budú opäť plne prejazdné. Novinkou bude jednosmerka na Ulici Janka Borodáča v smere od Pavlovičovho námestia na Štefánikovu ulicu. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Kompletná rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov v okolí nového OC je už ukončená. Uzávierka ulíc trvá od 10. februára 2020 a skončí sa v pondelok," uviedol Tomek. V súvislosti s ukončením uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova bude od utorka (1. 9.), od skorých ranných hodín obnovená cestná premávka na oboch uliciach.



"Zároveň bude sprevádzkovaná zmodernizovaná cestná dopravná signalizácia na križovatke ulíc Štefánikova – Grešova – Masarykova – Hlavná, taktiež novovybudovaná cestná dopravná signalizácia pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici a cestná dopravná signalizácia pre chodcov na Okružnej ulici. Signálny plán cestnej dopravnej signalizácie na križovatke ulíc Okružná a Požiarnická sa vráti do svojho pôvodného režimu," vysvetlil Tomek.



Od začiatku septembra začnú premávať po uliciach Štefánikova a Hviezdoslavova linky MHD. Do svojich pôvodných trás sa vrátia všetky linky.



"Oplotenie staveniska bude posunuté a osadené po obvode stavby OC. Z dočasného parkoviska na mieste bývalej tržnice, ktoré slúžilo počas uzávierky komunikácie pre obyvateľov bytového domu na Hviezdoslavovej ulici bude vytvorený priestor pre zásobovanie a logistiku stavby OC," povedal hovorca mesta.



V súvislosti s ukončením uzávierky ulíc Štefánikova a Hviezdoslavova dochádza aj k zjednosmerneniu ulice Janka Borodáča v smere od Pavlovičovho námestia na Štefánikovu ulicu. "Bude tak zokruhovaná cestná premávka po uliciach Hviezdoslavova, Janka Borodáča a Štefánikova a pribudnú parkovacie miesta na jednosmerných častiach Hviezdoslavovej ulice a ulice Janka Borodáča, čo prinesie uľahčenie parkovania pre obyvateľov týchto ulíc, a taktiež pre klientov Finančnej správy SR a pre vodičov privážajúcich a odvážajúcich deti z a do Evanjelickej spojenej školy," dodal Tomek.