Najčastejšími menami detí v roku 2025 boli v Prešove Samuel a Natália
Autor TASR
Prešov 8. januára (TASR) - Najčastejšími menami detí v roku 2025 v Prešove boli Samuel a Natália. V roku 2025 je v knihe narodení Matričného úradu mesta Prešov zapísaných 2476 detí, z toho 1294 chlapcov a 1182 dievčat. Je to o 27 detí viac ako v roku 2024. Dvojičky sa vlani narodili 34-krát. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
„Najobľúbenejšie dievčenské meno bolo Natália, ďalej Timea, Mária, Sára, Sofia, Anna, Laura, Nela, Ema, Eliška a Mia. Spomedzi chlapčenských mien sa najčastejšie vyskytovalo meno Samuel, ale aj Jakub, Tobias, Dávid, Lukáš, Tomáš, Adam, Šimon, Michal, Richard a Oliver,“ uviedla Šitárová.
Ako doplnila, ani v roku 2025 nebola núdza o netradičné mená. Narodili sa dievčatá s menami Anawim, Zejnep, Defne, Meriem, Tiana, Filiz, Mavi, Elif a chlapci s menami Kenzo, Atlas, Ateš, Saras, Dajen, Ajas, Ollie a Yaman.
Čo sa týka svadieb v roku 2025, manželstvo uzavrelo 422 párov. Cirkevných sobášov bolo 227 a 195 bolo uzavretých pred matričným úradom. Mimo obradnej siene bolo uzavretých 26 sobášov. Uskutočnil sa aj jeden sobáš na základe povolenia súdu, a to v prípade neplnoletej nevesty.
„Manželstvo uzavrelo aj 29 cudzincov z Českej republiky, Ukrajiny, Veľkej Británie, Čile, Talianska, USA, Španielska, Izraela, Luxemburska, Poľska, Gruzínska a Ruska,“ povedala Šitárová.
Svadobné zvony najčastejšie zvonili v máji, keď bolo uzavretých 69 sobášov. Medzi najobľúbenejšie svadobné mesiace patrili i august, september a jún.
„Za rok 2025 je v knihe úmrtí Matričného úradu v Prešove zapísaných 1404 úmrtí, čo je o 36 úmrtí viac ako v roku 2024. Zomrelo 734 mužov a 670 žien. Z tohto počtu bolo aj sedem cudzincov,“ dodala Šitárová.
