Úspešnou súťažou novej iniciatívy je Logická olympiáda pre najmenších

Prešov 13. júla (TASR) – Najúspešnejšou súťažou z portfólia projektov iniciatívy Rozumieme nadaným sa v školskom roku 2020/2021 stala súťaž v riešení logických úloh určená predškolákom. Zapojilo sa do nej viac ako 4100 predškolákov z celého Slovenska.



„Riešenie logických úloh prebehlo v prostredí materských škôl, ktorých bolo rovnako neúrekom, viac ako 200 materských škôl. Po úspešnom vyriešení logických úloh boli všetci súťažiaci odmenení diplomom," uviedol organizátor súťaže Ľuboš Lukáč z iniciatívy Rozumieme nadaným.



Logické myslenie intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov preverila Logická olympiáda.



„Do školských kôl súťaže sa prezenčnou formou zapojilo viac ako 2100 nadaných žiakov z celého Slovenska. Do finálového kola sa prebojovalo 123 nadaných žiakov. Tohtoročné finále sa pre pandémiu COVID-19 uskutočnilo online formou," priblížil Lukáč.



Ako povedal, pre pandémiu sa tentoraz neuskutočnil odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý však nebude chýbať v ponuke vzdelávacích aktivít v budúcom školskom roku.



„Obrovským prínosom pre pokračovanie úspešných projektov iniciatívy Rozumieme nadaným bolo potvrdenie spolupráce Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove podpísaním memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci. Jeho cieľom je kooperovať pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít v rámci projektov a aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným," vysvetlil Lukáč.



Prešovské nadané deti sa v uplynulom období stali súčasťou programu Si super!. „Absolvovali niekoľko výučbových blokov, počas ktorých si pomocou rôznych zaujímavých cvičení spestrili vyučovanie. Čaro ranných komunít nadaných detí znásobuje kombinácia samostatnej práce so skupinou, sebarealizácia a prezentácia, schopnosť načúvať, ale aj byť vypočutým," opísal program Lukáč.



Prvý Klub nadaných detí na Slovensku fungoval pre pandémiu v obmedzenom režime. Niektoré zo stretnutí sa realizovali online formou. Iniciatíva Rozumieme nadaným začala v tomto školskom roku približovať verejnosti talentované deti.



„Na webovej stránke www.rozumiemenadanym.sk sme uskutočnili rozhovory s talentmi z rôznych oblastí a rôznych kútov celého Slovenska," dodal Lukáč.