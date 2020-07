Naprieč Horným Zemplínom bude premávať sezónna autobusová linka

Prešov 2. júla (TASR) – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska v spolupráci so SAD Humenné, odštepným závodom vo Vranove nad Topľou, vypraví počas leta sezónnu autobusovú linku na trase Medzilaborce – Svidník. Spojenie bude premávať v piatok, sobotu a nedeľu v termíne od 3. júla do 6. septembra. TASR o tom informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska.



Sezónny autobus priamo nadväzuje na vlakovú linku Sanok – Łupków – Medzilaborce, ktorú vypravuje Železničná spoločnosť Slovensko. Poľskí návštevníci tak podľa Baláža majú počas tohto leta možnosť lepšie spoznať históriu, umenie, kultúru a architektúru severovýchodného Slovenska. Počas cesty navštívia unikátne pamiatky Prešovského kraja, ktorý je známy svojím kultúrnym bohatstvom.



„V regióne sa nachádza množstvo drevených chrámov, viaceré z nich sú zapísané medzi UNESCO pamiatky. Pasažieri turistického autobusu počas jednej trasy navštívia Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Monastyr v Krásnom Brode, viaceré drevené chrámy, ale napríklad aj Vojenské historické múzeum vo Svidníku. Ponuku výletov sme však pripravili tak, aby bola zaujímavá aj pre domácich turistov," vysvetlil výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Zahraniční návštevníci tiež môžu využiť možnosť prenocovania v lokalite Svidníka, kde je pre nich pripravený dvoj, respektíve trojdňový kompletný produkt cestovného ruchu. Navštíviť môžu Duklianske bojisko, vodný svet vo Svidníku či Údolie smrti. Celý itinerár je dostupný na webovej stránke severovychod.sk.



Turistický autobus vyráža z Medzilaboriec v uvedené dni o 10:35, príchod do Svidníka je naplánovaný na 16:25. Prešovský samosprávny kraj tiež zabezpečil prepravu pasažierov zo Svidníka späť do Medzilaboriec tak, aby plnohodnotne nastúpili na vlakové spojenie Medzilaborce – Łupków – Sanok s odchodom z Medzilaboriec o 17:48.