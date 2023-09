Návštevnosť Prešovského kraja stúpla v júli o osem percent

Prešov 14. septembra (TASR) - Návštevnosť Prešovského kraja v júli medziročne stúpla o osem percent, zahraničných návštevníkov prišlo takmer o štvrtinu viac. Na základe údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, o tom informoval riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Do Prešovského kraja, ktorý bol po Žilinskom kraji druhou najčastejšou voľbou domácich hostí, zavítalo počas prvého prázdninového mesiaca 117.000 návštevníkov. "Spolu využilo ubytovacie zariadenia takmer 74.000 Slovákov, v kraji strávili v priemere 3,4 noci," konkretizoval Janoško. Počet zahraničných návštevníkov za mesiac júl medziročne stúpol o 24,8 percenta, spolu v kraji prenocovalo viac ako 43.000 cudzincov. Ich priemerná doba pobytu bola 2,9 noci. V porovnaní s dosiaľ najúspešnejším predpandemickým rokom 2019 chýbalo v júli k historicky najvyšším číslam ešte 6,5 percenta návštevníkov.



"V Prešovskom kraji je viacero možností, od turistiky v Tatrách i Pieninách, cez UNESCO a historické pamiatky, hrady, vyhliadky až po zaujímavé podujatia. Rozrastajúca sa sieť cyklotrás patrila taktiež k najväčším lákadlám," skonštatoval Janoško. Najviac navštevovanou lokalitou bol jednoznačne okres Poprad, v júli do tejto oblasti zavítalo 78.500 návštevníkov, z toho vyše 40 percent tvorili cudzinci. Nasledujú okresy Kežmarok, Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou a Stará Ľubovňa.



Za sedem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu v Prešovskom kraji ubytovalo takmer 585.000 hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 23 percent. Takmer 132.000 bolo cudzincov.



Organizácie cestovného ruchu spolu so svojimi členmi realizujú na podporu návštevnosti marketingové kampane a podujatia na prilákanie turistov a tiež rozmanité infraštruktúrne aktivity. "Naša KOCR v tomto roku zabezpečuje preznačenie 380 kilometrov cyklotrás, osadenie informačných tabúľ v rôznych lokalitách, vybudovali sme náučný chodník Tajomný les Krakovec, pribudnú ešte reťaze a fotorám v lokalite Kamenná baba a ďalšie prvky turistickej infraštruktúry. V najbližších dňoch predstavíme ponuku Prešovského kraja v USA na Slovak Heritage Festivale v New Jersey," predstavil aktivity organizácie Janoško s tým, že symbolicky ukončia sezónu 17. septembra na hrade Šariš.