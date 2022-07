Prešovskej nemocnici chýba pre COVID-19 celkovo 53 zamestnancov

Prešov 26. júla (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove chýba 53 zamestnancov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, situácia sa každý deň mení.



"Na jednej strane pribúdajú pozitívni zamestnanci, na druhej strane sa však už vyliečení zamestnanci vracajú naspäť do práce. To znamená, že napriek dovolenkovému obdobiu uvedený počet pozitívnych zamestnancov zatiaľ neohrozuje chod jednotlivých pracovísk," povedal Šarník.



Aktuálne je v prešovskej nemocnici hospitalizovaných 39 pacientov s ochorením COVID-19, z nich si ani jeden nevyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu. Celkovo 53 percent z hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 nie je zaočkovaných.



V súvislosti s horúčavami bolo podľa Šarníka doteraz denne ošetrených približne päť osôb. Išlo zväčša o kolapsové stavy. "Spôsob, ako sa vyhnúť prehriatiu organizmu v tomto období, spočíva v pravidelnom pitnom režime, ochrane pred priamym slnečným žiarením, zdržiavaním sa, pokiaľ je to možné, v klimatizovaných priestoroch. To platí pre každú vekovú skupinu a pre chronicky choré aj zdravé osoby," dodal riaditeľ nemocnice.