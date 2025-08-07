< sekcia Regióny
V Prešove poskytujú liečbu hidradenitídy i biologickú terapiu
Ambulancia pre liečbu hidradenitídy je pacientom k dispozícii v prešovskej nemocnici každý piatok od 8.00 do 12.00 h.
Autor TASR
Prešov 7. augusta (TASR) - Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove sa stala centrom biologickej liečby hidradenitídy u dospelých aj dospievajúcich od 12 rokov, ktorí nereagujú na štandardnú antibiotickú terapiu. Ochoreniu sa venujú komplexne od dermatologickej starostlivosti po cielenú plastickochirurgickú rekonštrukčnú liečbu. TASR o tom informovala PR manažérka nemocnice Martina Pavliková.
Hidradenitída (hidradenitis suppurativa) je chronické, bolestivé a imunitne podmienené kožné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje oblasti podpazušia, slabín, pod prsníkmi či v okolí genitálií. Objavuje sa najčastejšie u mladých dospelých vo veku 20 až 25 rokov, pričom ženy sú postihnuté dva- až päťkrát častejšie ako muži.
Ochorenie pacientov stigmatizuje nielen fyzickými prejavmi, ale aj psychicky. Pri ťažších formách z chorobných ložísk vyteká zápalový obsah. „Pacienti si musia dávať pozor na výber oblečenia, snažia sa prejavy kamuflovať, aby si chorobu okolie nevšimlo, sú obmedzení v pohybe aj v intímnom živote. Všetkým pacientom v závislosti od rozsahu ochorenia a pridružených komorbidít však vieme zmierniť prejavy, zlepšiť kvalitu života a vo väčšine prípadov znížiť aktivitu ochorenia a stabilizovať ho,“ uviedol Tomáš Uhrin z oddelenia dermatovenerológie.
Liečba sa stanovuje podľa závažnosti ochorenia. Pri miernejších formách sa využíva lokálna protizápalová terapia, pri nedostatočnom efekte u pacientov so stredne závažnou alebo ťažkou formou nasleduje dlhodobá antibiotická liečba. Ak ani tá nezaberá a ochorenie postihuje viacero anatomických oblastí, pristupuje sa po kompletnej predliečebnej príprave k biologickej liečbe. Príprava zahŕňa laboratórne vyšetrenia, pľúcne vyšetrenie, u žien aj gynekologické vyšetrenie a v prípadne aj konzultácie s ďalšími odborníkmi. Biologická liečba je plne hradená zdravotnými poisťovňami a jej úhrada podlieha schváleniu revízneho lekára.
U ťažších foriem prebieha liečba v spolupráci s plastickými chirurgmi. „Chirurgická liečba je indikovaná súbežne s celkovou liečbou. Rieši akútne ložiská evakuáciou nahromadeného sekrétu a chronické ložiská komplexnými plastickochirurgickými rekonštrukčnými výkonmi. Indikovaná je najmä v prípadoch, kde celková liečba nestačí alebo tam, kde ložiská pacienta obťažujú svojou lokalizáciou a charakterom,“ vysvetľuje primár oddelenia plastickej chirurgie Matúš Baran s tým, že pacienti prichádzajú z celého Slovenska.
Ambulancia pre liečbu hidradenitídy je pacientom k dispozícii v prešovskej nemocnici každý piatok od 8.00 do 12.00 h. Oddelenie dermatovenerológie sa zároveň venuje aj výskumnej činnosti, aktuálne participuje na troch klinických skúšaniach, ktoré sa týkajú liečby hidradenitídy, atopickej dermatitídy a areátnej alopécie.
