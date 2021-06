Nemocnica v Prešove spustila do prevádzky USG prístroj

Prešov 21. júna (TASR) - Oddelenie urológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v týchto dňoch spustilo do prevádzky nový prístroj umožňujúci cielenú biopsiu prostaty. Jeho cena je 192.699 eur.



Ako TASR informoval riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, spomenutým prístrojom sa skompletizovalo technické diagnostické vybavenie a vytvoril sa predpoklad na otvorenie centra pre modernú diagnostiku a komplexnú liečbu karcinómu prostaty. Centrum začne svoju činnosť v stredu (23. 6.).



Rakovina prostaty je podľa jeho slov druhé najčastejšie nádorové ochorenie u mužov. Ročne pribúda okolo 2000 nových prípadov. Aktuálne je na Slovensku evidovaných viac ako 10.000 pacientov so spomenutým ochorením.



Ako ďalej povedal Šarník, urologické oddelenie na čele s primárom oddelenia a zároveň prednostom kliniky urológie Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove Ivanom Minčíkom sa dlhodobo venuje modernej diagnostike karcinómu prostaty. Ročne je na oddelení novodiagnostikovaných okolo 150 karcinómov prostaty.



Oddelenie ako prvé na Slovensku zaviedlo od roku 2013 do klinickej praxe takzvanú cielenú biopsiu prostaty zameranú na histologické vyšetrenie vzoriek z prostaty s využitím nálezov zistených pri multiparametrickej magnetickej rezonancii.



"V súčasnosti toto pracovisko robí cielenú biopsiu prostaty pomocou takzvanej softvérovej fúznej biopsie prostaty. Klinické benefity takéhoto postupu spočívajú najmä vo včasnej diagnostike agresívnych foriem karcinómu prostaty, u ktorých adekvátna kuratívna liečba ochráni pacientov pred metastatickým štádiom. Týmto postupom sa výrazne zlepšila lokalizácia nádorových ložísk v prostate. Doposiaľ oddelenie urobilo viac ako 200 takýchto zákrokov a funguje ako diagnostické centrum takmer pre celé Slovensko," povedal Šarník.



Dôležitými aspektmi úspešnosti softvérovej cielenej biopsie prostaty sú podľa Šarníka predovšetkým skúsenosti rádiológa, ktorý hodnotí nálezy, a zároveň ultrazvuk vybavený moderným sofvérom. Nový prístroj umožňuje práve takýto postup.