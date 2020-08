Prešov v súvislosti s druhou vlnou koronavírusu monitoruje situáciu

Prešov 18. augusta (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu pravidelne monitoruje aktuálnu epidemiologickú situáciu v regióne. Ako pre TASR uviedla jej hovorkyňa Renáta Cenková, prostredníctvom nemocničných epidemiológov a v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Prešove disponuje aktuálnymi informáciami o počte ochorení.



"Nemocnica implementuje všetky celoštátne právne záväzné dokumenty do svojich interných predpisov a dohliada na ich dodržiavanie. Zdravotnícky personál nemocnice pri svojej práci dodržiava všetky nariadenia určené usmerneniami hlavného hygienika SR. Ide predovšetkým o dôsledné používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), takzvanú bariérovú ošetrovateľskú starostlivosť u pozitívnych na COVID-19 a suspektných pacientov na COVID-19 či denné monitorovanie zdravotného stavu pacientov aj zamestnancov," uviedla Cenková.



Nemocnica nad rámec aktuálne povinných opatrení podľa jej slov uskutočňuje všetkým pacientom, ktorí sú v nej hospitalizovaní, ešte v rámci ambulantnej starostlivosti pred samotným príjmom na hospitalizáciu takzvaný rýchlotest na ochorenie COVID-19.



"V prípade plánovaných operačných zákrokov vyžaduje potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19, ktoré nie je staršie ako 96 hodín. Presne upravujeme sprievod rodičiek pri pôrode, pričom od sprevádzajúcej osoby rovnako vyžadujeme negatívny test na COVID-19," vysvetlila Cenková s tým, že sprevádzajúca osoba si môže priniesť aj vlastný v lekárni zakúpený rýchlotest na COVID-19. Ten jej následne urobí personál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.



V nemocnici sa tiež vykonáva triáž pacientov, pacientom merajú teplotu a vypĺňajú dotazník. Rovnako sú zakázané návštevy. "Zamestnanci nemocnice sú testovaní buď na vlastnú žiadosť, alebo po tom, ako prišli do kontaktu s pozitívnym pacientom na COVID-19. Pravidelne komunikujeme s našimi pacientmi prostredníctvom nemocničnej webstránky. Prípadné ďalšie opatrenia zavedieme podľa vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie," dodala Cenková.