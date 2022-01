V Prešove začínajú očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti COVID-19

Prešov 14. januára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove začína vo vakcinačnom centre na Hollého ulici od utorka (18. 1.) očkovať deti vo veku päť až 11 rokov proti ochoreniu COVID-19. Ako pre TASR uviedol riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník, očkovanie bude každý utorok pre registrované deti v sprievode zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby v čase od 9.00 do 13.00 h.



"Okrem toho sú vo vakcinačnom centre každú stredu v čase od 9.00 do 13.00 h očkované deti vo veku 12 až 17 rokov. Do dnešného dňa sme ich zaočkovali už 2201," povedal Šarník.



Nemocnica podáva záujemcom vakcínu Comirnaty od konzorcia Pfizer/BioNTech.