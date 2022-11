Nová učebňa FZO bude slúžiť na nácvik ošetrovania detských pacientov

Prešov 30. novembra (TASR) - Na nácvik a simuláciu ošetrovania detských pacientov bude slúžiť nová intermediálna učebňa Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove. Otvorili ju v stredu a je koncipovaná do troch častí – detská izba, vyšetrovňa a učebňa. TASR o tom informovala hovorkyňa univerzity Anna Polačková.



Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom je podľa Slávky Mroskovej z Katedry ošetrovateľstva FZO veľmi špecifickou a odlišnou oblasťou v porovnaní so starostlivosťou o dospelého pacienta.



Dlhoročné skúsenosti pri vzdelávaní študentov v klinickej praxi s detským pacientom, ako aj výsledky výskumov poukazujú podľa nej na to, že študenti pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti detí k problémovým oblastiam radia odlišnosť komunikácie s detským pacientom, manažment farmakoterapie, zaistenie bezpečnosti dieťaťa či posúdenie jeho potrieb a zdravotných problémov.



"Študentom chýba dostatok sebadôvery pri vstupe na klinickú pôdu, pociťujú stres a úzkosť, obávajú sa, že by mohli dieťaťu ublížiť," vysvetlila Mrosková, ktorá je zároveň vedúcou projektu KEGA, vďaka ktorému sa podarilo zriadiť nový vyučovací priestor.



Nové vzdelávacie prostredie aktuálne disponuje základným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením, zakúpené boli detské modely a figuríny nízkej a strednej úrovne vernosti. Vybavenie učebne vo výške 22.000 eur bolo financované z projektu KEGA. "Učebňa je určená pre študentov odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Primárne pre prvé ročníky - vstupná demonštrácia a nácvik ošetrovateľských postupov u detí, ale budú ju využívať aj študenti vyšších ročníkov," doplnila Mrosková.



"Veríme, že intermediálna učebňa už dnes umožní zmenu vo vzdelávaní a v budúcnosti, najmä jej dovybavením sofistikovanejšími detskými modelmi a prístrojmi, vytvorí priestor pre rozvoj ďalších schopností študenta, ako je klinické rozhodovanie či kritické myslenie, ale najmä motiváciu študentov zaujímať sa o prácu na pediatrických oddeleniach, kde sa začína prejavovať výrazný nedostatok personálu," zdôraznila na otvorení dekanka FZO Štefánia Andraščíková.



FZO má aktuálne 1420 študentov a jej brány doteraz opustilo viac ako 5300 absolventov.