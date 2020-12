Novou riaditeľkou CSS Vita Vitalis bude Terézia Sisáková

Prešov 14. decembra (TASR) – Novou riaditeľkou Centra sociálnych služieb (CSS) Vita Vitalis Prešov bude od 1. januára 2021 Terézia Sisáková. Do funkcie ju v pondelok na svojom rokovaní vymenovali prešovskí krajskí poslanci.



Výberové konanie sa uskutočnilo 7. decembra. Na základe jeho výsledkov výberová komisia odporučila predsedovi Prešovského samosprávneho kraja predložiť Zastupiteľstvu PSK návrh na vymenovanie Sisákovej do funkcie riaditeľa CSS Vita Vitalis na funkčné obdobie piatich rokov.



Sisáková je absolventkou Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V minulosti pôsobila na odbore sociálnych vecí, oddelení dávok v hmotnej núdzi Okresného úradu v Prešove. Neskôr na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove.



Od apríla 2018 bola referentkou odboru sociálnych vecí a rodiny, oddelenia posudkových činností Úradu PSK a od októbra 2019 do apríla tohto roku vedúcou oddelenia posudkových činností. Vedením CSS Vita Vitalis bola poverená v apríli.



CSS Vita Vitalis má celkovú kapacitu 155 prijímateľov sociálnych služieb. V domove sociálnych služieb s kapacitou 117 prijímateľov poskytuje sociálne služby pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou formou.



V špecializovanom zariadení s kapacitou 38 prijímateľov poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.