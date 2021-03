O novom hlavnom kontrolórovi Prešova A. Ernstovi rozhodol žreb

Prešov 24. marca (TASR) – Novým hlavným kontrolórom mesta Prešov bude Alexander Ernst. Na stredajšom zasadnutí mestských poslancov o tom rozhodol žreb, keďže so súčasnou mestskou poslankyňou Svetlanou Pavlovičovou získali v druhom kole voľby po 13 hlasov.



Poslanci vyberali v prvom kole voľby celkovo zo šiestich uchádzačov, štyria sa kandidatúry vzdali. V prvom kole ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých poslancov. Do druhého kola postúpili Pavlovičová, ktorá získala 13 hlasov a Ernst, ktorý dostal sedem hlasov. Napokon získali rovnako po trinásť hlasov a o novom kontrolórovi, ktorým sa stal Ernst, bolo preto rozhodnuté žrebom.



"Je to zákon, ktorý hovorí aj o takejto možnosti. Nie je to prvýkrát, už sa to udialo na vyššom územnom celku, tak sa to udialo aj na meste. Ja môžem byť len rád, že to takto dopadlo vo vzťahu ku mne a čaká ma práca," povedal Ernst, ktorý už vo funkcii mesta Prešov pôsobil v rokoch 2013 až 2019 s ročnou prestávkou.



"Chcem nadviazať na prácu, ktorá sa tu už robila. Chcem ísť ďalej, chcem sa viac venovať plneniu prijatých opatrení, pretože to je dôležité. Samozrejme, pozrieť sa na zmluvy, aké sú vo vzťahu k firmám mestským a nielen mestským, či mesto dostáva to, čo si objednalo a za čo platí," dodal Ernst.



Na základe počtu obyvateľov mesta patrí hlavnému kontrolórovi mesačná mzda vo výške 2799 eur. Mestské zastupiteľstvo mu však môže schváliť mesačnú odmenu do výšky 30 percent z jeho mesačného platu.



Mestské zastupiteľstvo zvolilo nového hlavného kontrolóra na obdobie šiestich rokov. Voľba sa konala z dôvodu, že Martin Brilla, ktorý bol zvolený v júni 2019, predčasne skončil na vlastnú žiadosť.