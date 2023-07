Prešov obnoví športovú infraštruktúru ZŠ na Námestí Kráľovnej pokoja

Prešov 7. júla (TASR) - Mesto Prešov vynoví športovú infraštruktúru Základnej školy s materskou školou na Námestí Kráľovnej pokoja približne za 357.000 eur. Z Fondu na podporu športu na to získalo dotáciu vo výške 250.000 eur. Zvyšok bude hradiť mesto. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že s realizáciou sa začne čoskoro. Aktuálne prebieha proces podpisu zmluvy s víťazom verejného obstarávania.



"Realizácia projektu prinesie novovybudovanú športovú infraštruktúru a obnovenie už existujúcej, a to so zámerom zabezpečiť jej plnú funkčnosť a bezpečnú prevádzku pre široký okruh užívateľov s možnosťou organizovania športových podujatí a súťaží národného i nadnárodného významu," uvádza mesto.



Projekt pozostáva z vybudovania ihriska pre plážové športy so štyrmi kurtmi, a to vrátane oplotenia, zlepšenia technickej úrovne a kvality existujúceho povrchu bežeckého oválu a doskočiska jeho rekonštrukciou. Ihrisko má byť podľa mesta zároveň konfigurovateľné na rôzne typy plážových športov. V budúcnosti ho plánuje aj zastrešiť a zabezpečiť tak jeho celoročné využitie.



"Obnova bežeckého okruhu, doskočiska a celého priestoru so zameraním na plážové športy bude významnou investíciou jednak do vzdelávania, no najmä do rozvoja pohybových aktivít detí v meste Prešov," uviedol primátor František Oľha. Pripomenul, že ide o husto obývanú lokalitu, pričom tento areál prinesie možnosti športovej sebarealizácie aj verejnosti.



Cieľom projektu je zabezpečiť podporu a rozvoj športu, utvárať priaznivo a dlhodobo udržateľné podmienky pre edukačnú športovú činnosť, rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov, športovej reprezentácie i širokej verejnosti, vrátane zdravotne postihnutých občanov.