Prešov obnovil slávnosti uvítania detí do života a oslavy jubileí

Prešov 15. júla (TASR) – Mesto Prešov opäť pozýva Prešovčanov na slávnosti uvítania detí do života a na oslavy životných jubileí. Ich obnovenie po dlhšej pauze súvisí s postupným uvoľňovaním protiepidemických opatrení na Slovensku. Ako TASR informovala tlačová referentka Mestského úradu (MsÚ) v Prešove Lenka Šitárová, na jednotlivé termíny je potrebné sa prihlásiť.



"Prešovčania si môžu vybrať z dvoch termínov slávnosti, na ktorej majú záujem sa zúčastniť. Uvítania detí do života sa uskutočnia 28. augusta a 25. septembra a životné jubileá s občanmi spoločne oslávime 24. septembra a 22. októbra," uviedla Šitárová s tým, že v prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť na Referáte kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu (MsÚ) v Prešove osobne alebo prostredníctvom e-mailu. K prihláseniu je potrebné doručiť aj vyplnený súhlas so pracovaním osobných údajov, ktorý je zverejnený na webstránke mesta.



Mesto zároveň informuje, že pre rekonštrukciu Jarkovej ulice je až do odvolania uzavretý vchod do obradnej siene MsÚ z Jarkovej ulice, a to nielen počas pracovného týždňa, ale aj v sobotu. Na svadobné obrady či občianske slávnosti môžu občania prísť vchodom z Hlavnej ulice cez budovu mestského úradu.



"V meste máme tradíciu návštev 100- a viacročných jubilantov zo strany vedenia mesta, vyzývame preto občanov, v ktorých rodinách sa v najbližších mesiacoch príbuzní dožívajú tohto výnimočného veku, aby nás neváhali informovať," dodala Šitárová.