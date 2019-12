Obvinených v prípade výbuchu plynu v Prešove vypočúva sudca

Prešov 9. decembra (TASR) – Traja ľudia, ktorých polícia obvinila v súvislosti s piatkovým (6. 12.) výbuchom plynu v jednom z prešovských bytových domov, sú od pondelkového rána podrobení výsluchu zo strany sudcu pre prípravné konanie. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.Trojicu ľudí v nedeľu (8. 12.) obvinil krajský policajný vyšetrovateľ z trestného činu všeobecného ohrozenia a predložil tiež prokuratúre podnet na ich väzobné stíhanie. Ako uviedla Petrufová, s výsluchom pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov začal sudca v pondelok o 9.30 h.Ako oznámil vedúci oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik, vyšetrovanie tragickej udalosti vedie odbor kriminálnej polície krajského riaditeľstva. Sídli na Fučíkovej 2 v Prešove. Polícia vyzýva obyvateľov, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli napomôcť vyšetrovaniu prípadu, poskytli na tomto pracovisku.Plyn vybuchol v piatok v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a desiatky zranených. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu (7. 12.) ráno. Zásah ukončili v sobotu večer a miesto odovzdali kompetentným zástupcom mesta Prešov. Svoje domovy museli opustiť obyvatelia viacerých okolitých domov. Časť z nich sa do bytov vrátila v sobotu popoludní. Svoju pomoc postihnutým prisľúbila i vláda, v pondelok mala zaslať na účet mesta Prešov milión eur.