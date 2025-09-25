< sekcia Regióny
Prešov ocenilo najkrajšie predzáhradky
Autor TASR
Prešov 25. septembra (TASR) - Mesto Prešov vyhodnotilo tohtoročnú súťaž o najkrajšiu predzáhradku v meste. Predzáhradky medzi sebou súperili v kráse a kvalite od júna do septembra. TASR o tom informoval hovorca Prešova Michal Hudák.
Ako povedal, po lete sa do terénu vydala trojčlenná hodnotiaca komisia, ktorá si prešla všetkých 27 do súťaže prihlásených predzáhradiek, aby vytypovala päť najlepších a vybrala spomedzi nich aj tú najkrajšiu.
„Pri mnohých predzáhradkách som bol milo prekvapený mierou detailu. Je vidieť, že ľudia si dávajú veľmi záležať, aby prvky boli v ich predzáhradke pekne usporiadané a aby odrážali charakter osobnosti, ktorá sa o predzáhradku stará,“ povedal mestský kurátor a jeden z porotcov Adam Macko.
Okrem samotnej súťaže ocenil predzáhradku aj ako prvok verejného priestoru v meste Prešov. „Okrem estetických kvalít vytvára aj zázemie na to, aby sa ľudia stretávali. Predzáhradku preto nevnímam iba ako prejav trávenia voľného času, ale aj ako veľmi silný komunitný bod,“ dodal kurátor.
Piati víťazi si medzi sebou rozdelili finančnú odmenu 1000 eur. Podporu v podobe darčekovej poukážky od mesta však získal každý zaregistrovaný predzáhradkár, a to bez ohľadu na to, či sa do prebiehajúcej súťaže zapojil alebo nezapojil.
Najkrajšia predzáhradka mesta Prešov v roku 2025 sa nachádza na Ulici Martina Benku 5 na sídlisku Sekčov. Zoznam ocenených aj fotografie predzáhradiek sú zverejnené na webstránke mesta.
