V Prešove zrušia zákaz odbočenia z Vranovskej na ulicu Na Tablách

Prešov 10. júna (TASR) – Zákaz ľavého odbočenia z Vranovskej ulice na ulicu Na Tablách v Prešove bude od stredy zrušený. Mesto podľa hovorcu Vladimíra Tomeka vyšlo v ústrety obyvateľom Družstevnej ulice, ktorí museli od začiatku mája rešpektovať prejazd kamiónov okolo svojich domov.



"Mesto iniciovalo rokovania so zhotoviteľom a so Slovenskou správou ciest s cieľom nájsť riešenie pre Prešovčanov bývajúcich na Družstevnej ulici. Na základe dohody prijatej na Dopravnej komisii mesta Prešov boli vykonané potrebné opatrenia, aby mohli vodiči, ktorí prechádzajú po Vranovskej ulici, opäť využívať možnosť odbočenia na ulicu Na Tablách," uviedol Tomek.



Na pravej strane cesty I/18 boli počas uplynulého víkendu položené asfaltové vrstvy vozovky. Okrem toho bol spracovaný projekt dočasného dopravného značenia s vytvorením samostatného odbočovacieho pruhu na ulicu Na Tablách. Tento projekt bol podľa Tomeka prerokovaný Krajským dopravným inšpektorátom Prešov.



"Po skončení rannej dopravnej špičky bude zrušený zákaz ľavého odbočenia z Vranovskej ulice na ulicu Na Tablách. Týmto dopravným opatrením sa priamo sprístupnia z Vranovskej ulice prevádzky na ulici Na Tablách a v priemyselnej časti Družstevnej ulice a zároveň dôjde k opätovnému zaslepeniu Družstevnej ulice prostredníctvom dopravných stĺpikov," vysvetlil Tomek.



Ľavé odbočenie z Vranovskej ulice na ulicu Na Tablách bude možné využívať približne do konca augusta 2020, následne sa začnú stavebné práce na vozovke v smere od Kapušian do Prešova.